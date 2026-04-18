    ColorOS 16.1 dağıtım takvimi resmen açıklandı: İşte güncellemeyi alacak Oppo ve OnePlus cihazlar

    Oppo, ColorOS 16.1 güncellemesini duyurduktan sonra resmi yol haritasını açıkladı. Kararlı sürüm dağıtımı, iki aşamada olmak üzere 10 Mayıs 2026'da başlayacak.  

    ColorOS 16.1 güncellemesi ne zaman hangi cihazlara gelecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Oppo, ColorOS 16.1'in gelişini duyurmuştu, şimdi de güncellemeyi alacak cihazların listesini ve dağıtım takvimini açıkladı. Kararlı sürümün Mayıs 2026 başlarında yayınlanması planlanırken, beta programı bu ayın sonlarında belirli modellere açılacak.

    ColorOS 16.1 kararlı sürüm dağıtımı 10 Mayıs’ta başlayacak

    Oppo, beta katılımını birkaç amiral gemisiyle sınırladı; Oppo Find X9 serisi ve OnePlus 15. ColorOS ekibi, 18 Nisan - 24 Nisan arasında beta programına başvuranları incelemeye başlayacak. Beta güncellemesi, uygun katılımcılara 21 Nisan'dan itibaren dağıtılmaya başlanacak.

    Kararlı sürümün dağıtımı ise ilk cihaz grubu için 10 Mayıs’ta başlayacak, ikinci grup da 21 Mayıs'tan itibaren güncellemeyi almaya başlayacak. İşte ColorOS 16.1 güncellemesini alacak tüm cihazların listesi:

    ColorOS 16.1 güncellemesini alacak 1. grup (10 Mayıs - 20 Mayıs 2026)

    • Oppo Find N6
    • Oppo Find N5
    • Oppo Find X9 serisi
    • Oppo Find X8 serisi
    • Oppo Find X8s serisi
    • Oppo Pad 4 Pro
    • OnePlus Tablet 2 Pro
    • OnePlus 15 serisi
    • OnePlus 13 serisi
    • OnePlus Ace 6 serisi
    • OnePlus Turbo 6 serisi

    ColorOS 16.1 güncellemesini alacak 2. grup (21 Mayıs - 31 Mayıs 2026)

    • Oppo Find X7 serisi
    • Oppo Reno 15 serisi
    • Oppo Reno 14 Pro serisi
    • Oppo K15 serisi
    • Oppo K13 Turbo Pro
    • Oppo Pad 5
    • OnePlus 12
    • OnePlus Ace 5 serisi
    • OnePlus Tablet 2

    ColorOS 16.1 güncellemesi neler getiriyor?

    ColorOS 16.1 güncellemesi, yenilenmiş Canlı Etkinlikler, yeni grup bildirim merkezi ve devam eden aramaları, kaydediciyi, zamanlayıcıyı, el fenerini ve haritaları destekleyen geliştirilmiş Canlı Etkinlikler dahil olmak üzere birçok yeni özellik ve kullanışlı geliştirme içeriyor. Yeni yazılım ayrıca kilit ekranına iOS benzeri bir medya oynatıcı getiriyor.

    ColorOS 16.1'in en önemli özelliklerinden biri, kilit ekranının alt kısmına hap şeklinde bir öğe getirmesi. Bu öğe Samsung'un Now Bar'ına benzer şekilde görünüyor ve çalışıyor. Ayrıca, akıcı animasyonlar ve geçişler sunuyor.

    ColorOS 16.1'in dağıtımı yakında başlayacak ancak şirket bir sonraki büyük güncelleme olan Android 17 üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Hatta, belirli cihazlar için Android 17 beta sürümünü zaten yayınladı.

