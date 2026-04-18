ColorOS 16.1 dağıtım takvimi resmen açıklandı: İşte güncellemeyi alacak Oppo ve OnePlus cihazlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Oppo, ColorOS 16.1'in gelişini duyurmuştu, şimdi de güncellemeyi alacak cihazların listesini ve dağıtım takvimini açıkladı. Kararlı sürümün Mayıs 2026 başlarında yayınlanması planlanırken, beta programı bu ayın sonlarında belirli modellere açılacak.

Oppo, beta katılımını birkaç amiral gemisiyle sınırladı; Oppo Find X9 serisi ve OnePlus 15. ColorOS ekibi, 18 Nisan - 24 Nisan arasında beta programına başvuranları incelemeye başlayacak. Beta güncellemesi, uygun katılımcılara 21 Nisan'dan itibaren dağıtılmaya başlanacak.

Kararlı sürümün dağıtımı ise ilk cihaz grubu için 10 Mayıs’ta başlayacak, ikinci grup da 21 Mayıs'tan itibaren güncellemeyi almaya başlayacak. İşte ColorOS 16.1 güncellemesini alacak tüm cihazların listesi:

ColorOS 16.1 güncellemesini alacak 1. grup (10 Mayıs - 20 Mayıs 2026)

Oppo Find N6

Oppo Find N5

Oppo Find X9 serisi

Oppo Find X8 serisi

Oppo Find X8s serisi

Oppo Pad 4 Pro

OnePlus Tablet 2 Pro

OnePlus 15 serisi

OnePlus 13 serisi

OnePlus Ace 6 serisi

OnePlus Turbo 6 serisi

ColorOS 16.1 güncellemesini alacak 2. grup (21 Mayıs - 31 Mayıs 2026)

Oppo Find X7 serisi

Oppo Reno 15 serisi

Oppo Reno 14 Pro serisi

Oppo K15 serisi

Oppo K13 Turbo Pro

Oppo Pad 5

OnePlus 12

OnePlus Ace 5 serisi

OnePlus Tablet 2

ColorOS 16.1 güncellemesi neler getiriyor?

ColorOS 16.1 güncellemesi, yenilenmiş Canlı Etkinlikler, yeni grup bildirim merkezi ve devam eden aramaları, kaydediciyi, zamanlayıcıyı, el fenerini ve haritaları destekleyen geliştirilmiş Canlı Etkinlikler dahil olmak üzere birçok yeni özellik ve kullanışlı geliştirme içeriyor. Yeni yazılım ayrıca kilit ekranına iOS benzeri bir medya oynatıcı getiriyor.

ColorOS 16.1'in en önemli özelliklerinden biri, kilit ekranının alt kısmına hap şeklinde bir öğe getirmesi. Bu öğe Samsung'un Now Bar'ına benzer şekilde görünüyor ve çalışıyor. Ayrıca, akıcı animasyonlar ve geçişler sunuyor.

ColorOS 16.1'in dağıtımı yakında başlayacak ancak şirket bir sonraki büyük güncelleme olan Android 17 üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Hatta, belirli cihazlar için Android 17 beta sürümünü zaten yayınladı.

