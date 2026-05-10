DJI Osmo Pocket 4P, küresel lansmanla telefoto dönemine geçiyor

Tam Boyutta Gör DJI, yeni nesil taşınabilir gimbal kamerası DJI Osmo Pocket 4P modelinin küresel lansmanını resmen doğruladı. Şirketin Çin merkezli sosyal medya hesaplarında yapılan tanıtımların ardından cihazın uluslararası pazarlara da sunulacağı netleşti. Pocket serisinin önceki modellerinden farklı olarak bu yeni sürüm, özellikle optik yakınlaştırma ve çok yönlü çekim kabiliyetlerine odaklanıyor.

DJI Osmo Pocket 4P, telefoto lens ile daha esnek çekim sunuyor

Yeni modelin en dikkat çekici tarafı, sisteme eklenen özel telefoto kamera oldu. DJI Osmo Pocket 4P, standart Pocket 4 modelinde kullanılan 1 inçlik ana sensörü korurken ikinci bir kamera modülüyle geliyor. Bu modülün yaklaşık 70 mm eşdeğer odak uzaklığı sunduğu belirtiliyor. Kompakt bir gövdeye sahip el tipi gimbal kameralar için telefoto lens entegrasyonu uzun süredir eksik görülen bir alan olarak değerlendiriliyordu. Özellikle önceki Pocket modellerinde tüm çekimlerin geniş açılı lens üzerinden gerçekleştirilmesi, içerik üreticilerini dijital yakınlaştırmaya veya görüntü kırpmaya yöneltiyordu.

DJI’nin yeni yaklaşımı, özellikle portre videoları, röportaj çekimleri ve sokak videografisi gibi alanlarda fark yaratabilir. İlk inceleme videolarına göre telefoto kamerada 1/1,5 inç boyutunda bir sensör kullanılıyor. Bu sensör boyutu, kompakt kameralar için hâlâ oldukça büyük kabul ediliyor ve düşük ışık performansı açısından avantaj sağlayabilir. Şirket henüz tüm teknik detayları resmi olarak paylaşmasa da Çin kaynaklı raporlar cihazın 6 kata kadar kayıpsız zoom sunacağını öne sürüyor. Maksimum zoom seviyesinin ise 12 kata kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Pocket 4P’nin diğer teknik özellikleri ise standart Pocket 4 platformunu temel alıyor. Bu altyapı, önceki nesil Pocket 3’e kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyordu. 4K çözünürlükte 240 fps kayıt desteği, özellikle ağır çekim çekimlerde daha yüksek esneklik sağlıyor. Bunun yanında geliştirilmiş ActiveTrack sistemi sayesinde hareketli nesne takibi daha stabil hale getirilmiş durumda. DJI’nin döner ekran tasarımını koruması ve ekran parlaklığını artırması da açık hava çekimlerinde kullanım deneyimini iyileştiren detaylar arasında yer alıyor.

DJI’nin küresel lansman stratejisi ise bazı pazarlarda farklı ilerliyor gibi görünüyor. Şirketin Kanada ve Meksika gibi ülkelerde ürün sayfalarını yayına aldığı belirtiliyor. Buna karşın ABD tarafında durum daha karmaşık görünüyor. Son dönemde bazı DJI ürünlerinin düzenleyici incelemeler ve FCC onay süreçleri nedeniyle gecikmeler yaşadığı biliniyor. Pocket 4P’nin de şu an için DJI’nin ABD sitesinde yer almaması, şirketin Kuzey Amerika stratejisinde temkinli ilerlediğine işaret ediyor. Son olarak fiyatlandırma tarafında ise DJI henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

