Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DJI Osmo Pocket 4P, küresel lansmanla telefoto dönemine geçiyor

    DJI Osmo Pocket 4P küresel lansman için resmen doğrulandı. İşte telefoto kamera, gelişmiş zoom özellikleri ve yeni çekim yetenekleriyle dikkat çeken modelin detayları:

    DJI Osmo Pocket 4P, küresel lansmanla telefoto dönemine geçiyor Tam Boyutta Gör
    DJI, yeni nesil taşınabilir gimbal kamerası DJI Osmo Pocket 4P modelinin küresel lansmanını resmen doğruladı. Şirketin Çin merkezli sosyal medya hesaplarında yapılan tanıtımların ardından cihazın uluslararası pazarlara da sunulacağı netleşti. Pocket serisinin önceki modellerinden farklı olarak bu yeni sürüm, özellikle optik yakınlaştırma ve çok yönlü çekim kabiliyetlerine odaklanıyor.

    DJI Osmo Pocket 4P, telefoto lens ile daha esnek çekim sunuyor

    Yeni modelin en dikkat çekici tarafı, sisteme eklenen özel telefoto kamera oldu. DJI Osmo Pocket 4P, standart Pocket 4 modelinde kullanılan 1 inçlik ana sensörü korurken ikinci bir kamera modülüyle geliyor. Bu modülün yaklaşık 70 mm eşdeğer odak uzaklığı sunduğu belirtiliyor. Kompakt bir gövdeye sahip el tipi gimbal kameralar için telefoto lens entegrasyonu uzun süredir eksik görülen bir alan olarak değerlendiriliyordu. Özellikle önceki Pocket modellerinde tüm çekimlerin geniş açılı lens üzerinden gerçekleştirilmesi, içerik üreticilerini dijital yakınlaştırmaya veya görüntü kırpmaya yöneltiyordu.

    DJI’nin yeni yaklaşımı, özellikle portre videoları, röportaj çekimleri ve sokak videografisi gibi alanlarda fark yaratabilir. İlk inceleme videolarına göre telefoto kamerada 1/1,5 inç boyutunda bir sensör kullanılıyor. Bu sensör boyutu, kompakt kameralar için hâlâ oldukça büyük kabul ediliyor ve düşük ışık performansı açısından avantaj sağlayabilir. Şirket henüz tüm teknik detayları resmi olarak paylaşmasa da Çin kaynaklı raporlar cihazın 6 kata kadar kayıpsız zoom sunacağını öne sürüyor. Maksimum zoom seviyesinin ise 12 kata kadar çıkabildiği belirtiliyor.

    Pocket 4P’nin diğer teknik özellikleri ise standart Pocket 4 platformunu temel alıyor. Bu altyapı, önceki nesil Pocket 3’e kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyordu. 4K çözünürlükte 240 fps kayıt desteği, özellikle ağır çekim çekimlerde daha yüksek esneklik sağlıyor. Bunun yanında geliştirilmiş ActiveTrack sistemi sayesinde hareketli nesne takibi daha stabil hale getirilmiş durumda. DJI’nin döner ekran tasarımını koruması ve ekran parlaklığını artırması da açık hava çekimlerinde kullanım deneyimini iyileştiren detaylar arasında yer alıyor.

    DJI’nin küresel lansman stratejisi ise bazı pazarlarda farklı ilerliyor gibi görünüyor. Şirketin Kanada ve Meksika gibi ülkelerde ürün sayfalarını yayına aldığı belirtiliyor. Buna karşın ABD tarafında durum daha karmaşık görünüyor. Son dönemde bazı DJI ürünlerinin düzenleyici incelemeler ve FCC onay süreçleri nedeniyle gecikmeler yaşadığı biliniyor. Pocket 4P’nin de şu an için DJI’nin ABD sitesinde yer almaması, şirketin Kuzey Amerika stratejisinde temkinli ilerlediğine işaret ediyor. Son olarak fiyatlandırma tarafında ise DJI henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4 haneli şifreler iphone 17 ısınma sorunu kargolar xray den geçiyor mu whatsapp mesajlarımın başkası tarafından okunduğunu nasıl anlarım gizli hesap görme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum