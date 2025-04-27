Vivo Y37c tanıtıldı: 90Hz ekran ve 5.500mAh batarya ile dikkat çekiyor

Vivo, orta segment telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Çin pazarına Dimensity 6300 işlemcili Vivo Y37 ve Y37m modellerini, ardından da Snapdragon 4 Gen 2 destekli Y37 Pro'yu sunan marka, şimdi de sessiz sedasız bir şekilde Y37c modelini tanıttı.

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İşte Vivo Y37c'nin özellikleri ve fiyatı:

Vivo Y37c, 6,56 inç büyüklüğünde su damlası çentikli LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, 90Hz yenileme hızı sayesinde günlük kullanımda akıcı bir deneyim sağlıyor. 570 nite kadar parlaklık sunabilen ekran, aynı zamanda mavi ışık emisyonlarını azaltan göz koruma teknolojileriyle uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Telefonun dayanıklılık tarafında da iddialı olduğu görülüyor; IP64 sertifikasıyla toz ve suya karşı koruma sağlayan cihaz, günlük kullanımda beklenmedik durumlar karşısında daha dayanıklı bir yapı sunuyor.

Fotoğrafçılık yetenekleri açısından Vivo Y37c, sade ancak yeterli bir kurulum sunuyor. Arka tarafta LED flaş desteğine sahip 13 megapiksel ana kamera bulunurken, selfie ve görüntülü konuşmalar için ön tarafta 5 megapiksel bir kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu orta segment bir telefon için temel fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmış. Telefonun yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı hızlı kilit açma imkanı sağlarken, yazılım tarafında Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzü kullanıcıları karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Performans bileşenlerine baktığımızda, Vivo Y37c'nin Unisoc T7225 işlemcisiyle güçlendirildiğini görüyoruz. 6GB LPDDR4x RAM ve 128GB eMMC 5.1 depolama alanı sunan telefon, sanal RAM desteğiyle çoklu görevlerde performansını artırabiliyor. Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan 5.500mAh kapasiteli batarya, 15W şarj desteğiyle geliyor. Bu batarya kapasitesi, günümüz akıllı telefonları için oldukça yeterli bir seviyede olup, yoğun kullanımda bile gün boyu dayanabilecek güç sunuyor.

Bağlantı seçenekleri de kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmış. Çift SIM 4G desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi ile donatılan telefon, 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında. Şu anda sadece Çin pazarında satışa sunulan cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip tek varyantı 1.199 Yuan (yaklaşık 275 dolar) fiyat etiketiyle satışta. Ayrıca renk seçenekleri olarak Koyu Yeşil ve Titanyum alternatifleri de bulunuyor.

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