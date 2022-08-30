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    Oppo A57s tanıtıldı: İşte teknik özellikleri

    Oppo, A serisinin yeni telefonu A57s'i piyasaya sürdü. Yıldızlı Siyah ve Gök Mavisi isimli iki farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, MediaTek Helio G35'ten güç alıyor.
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    Oppo A57s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Mayıs ayında OPPO A57 5G'yi piyasaya süren OPPO, A serisine yeni bir telefon daha kattı. Şirket, Oppo A57s'i bugün piyasaya sürdü. İşte Yıldızlı Siyah ve Gök Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan telefonun özellikleri:

    İşte Oppo A57s'in teknik özellikleri:

    60Hz yenileme hızıyla gelen OPPO A57s, HD+ panel olan 1612 x 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.56 inç LCD ekranla geliyor. MediaTek Helio G35 SoC tarafından desteklenen telefon 4GB RAM'e ve 64GB depolamaya sahip.

    Oppo A57s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile kutudan çıkan Oppo A57s, 50 MP ana kamera ve 2MP ikincil kameradan oluşan ikili arka kamera düzenine sahip. Ön tarafta ise selfie'ler için 8MP bir kamera bulunmakta. Ayrıca cihaz 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile kutudan çıkmakta. 187 gram ağırlığındaki cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 7 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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