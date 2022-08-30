Oppo A57s tanıtıldı: İşte teknik özellikleri

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Mayıs ayında OPPO A57 5G'yi piyasaya süren OPPO, A serisine yeni bir telefon daha kattı. Şirket, Oppo A57s'i bugün piyasaya sürdü. İşte Yıldızlı Siyah ve Gök Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan telefonun özellikleri:

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İşte Oppo A57s'in teknik özellikleri:

60Hz yenileme hızıyla gelen OPPO A57s, HD+ panel olan 1612 x 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.56 inç LCD ekranla geliyor. MediaTek Helio G35 SoC tarafından desteklenen telefon 4GB RAM'e ve 64GB depolamaya sahip.

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Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 ile kutudan çıkan Oppo A57s, 50 MP ana kamera ve 2MP ikincil kameradan oluşan ikili arka kamera düzenine sahip. Ön tarafta ise selfie'ler için 8MP bir kamera bulunmakta. Ayrıca cihaz 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile kutudan çıkmakta. 187 gram ağırlığındaki cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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