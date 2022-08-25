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    Oppo Enco Buds 2 tanıtıldı: İşte Oppo'nın yeni kulaklığının özellikleri

    Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığı bugün piyasaya sürüldü. Enco Buds 2 isimli kulaklık 28 saate kadar çalma süresine sahip. İşte Oppo Enco Buds 2'nin özellikleri:
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    Oppo Enco Buds 2 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Oppo Enco Buds 2 kablosuz stereo (TWS) kulaklık Perşembe günü piyasaya sürüldü. AI tabanlı gürültü engelleme özellikleriyle birlikte Dolby Atmos desteği sunan kulaklık ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IPX4 sınıfına sahip.

    İşte Oppo Enco Buds 2'nin özellikleri:

    31 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak olan Oppo'nın yeni kulaklığı Enco Buds 2, güçlü ve ritmik bas için tasarlanmış 10 mm büyüklüğünde titanize bir sürücü tarafından desteklenmekte. Kulak içi tasarıma ve gövdeye sahip kulaklık Bluetooth v5.2 aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanabiliyor ve kullanıcılara 10 metreye kadar bir menzil sunuyor.

    Oppo Enco Buds 2 tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Özel oyun modu için 80 ms'ye kadar düşük gecikme oranıyla gelen Oppo Enco Buds 2, AI tabanlı bir gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca Dolby Atmos ile birlikte şirketin Enco Live Stereo ses efektlerini desteklemekte. Kullanıcıların kamerayı çift dokunuşla kontrol etmelerini sağlayan dokunmatik düğmeleri bulunan Oppo Enco Buds 2, 40 mAh pil içerirken, şarj kutusunun içinde 460 mAh pil bulunmakta.

    Oppo, Enco Buds 2'nin tek başına tek bir şarjla 7 saate kadar oynatma sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca kulaklığın kutusuyla birlikte de 28 saate kadar çalma süresi sağladığı ve 10 dakikalık bir şarjla bir saatlik oynatma süresi sunduğu söyleniyor. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 4 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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