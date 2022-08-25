Oppo Enco Buds 2 tanıtıldı: İşte Oppo'nın yeni kulaklığının özellikleri

Oppo Enco Buds 2 kablosuz stereo (TWS) kulaklık Perşembe günü piyasaya sürüldü. AI tabanlı gürültü engelleme özellikleriyle birlikte Dolby Atmos desteği sunan kulaklık ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IPX4 sınıfına sahip.

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İşte Oppo Enco Buds 2'nin özellikleri:

31 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak olan Oppo'nın yeni kulaklığı Enco Buds 2, güçlü ve ritmik bas için tasarlanmış 10 mm büyüklüğünde titanize bir sürücü tarafından desteklenmekte. Kulak içi tasarıma ve gövdeye sahip kulaklık Bluetooth v5.2 aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanabiliyor ve kullanıcılara 10 metreye kadar bir menzil sunuyor.

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Özel oyun modu için 80 ms'ye kadar düşük gecikme oranıyla gelen Oppo Enco Buds 2, AI tabanlı bir gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca Dolby Atmos ile birlikte şirketin Enco Live Stereo ses efektlerini desteklemekte. Kullanıcıların kamerayı çift dokunuşla kontrol etmelerini sağlayan dokunmatik düğmeleri bulunan Oppo Enco Buds 2, 40 mAh pil içerirken, şarj kutusunun içinde 460 mAh pil bulunmakta.

Oppo, Enco Buds 2'nin tek başına tek bir şarjla 7 saate kadar oynatma sağlayabileceğini söylüyor. Ayrıca kulaklığın kutusuyla birlikte de 28 saate kadar çalma süresi sağladığı ve 10 dakikalık bir şarjla bir saatlik oynatma süresi sunduğu söyleniyor.

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Oppo Enco Buds 2 tanıtıldı: İşte özellikleri