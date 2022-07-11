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Oppo, Çin'de Oppo A97 5G adlı yeni bir ekonomik akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu telefonun bazı detayları geçtiğimiz hafta teaserlar ve sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Dimensity 810 SoC işlemcisiyle gelen telofonun detaylarını birlikte inceleyelim.

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Oppo A97 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı:

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Ekran: 6.56 inç LCD panel, 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı

6.56 inç LCD panel, 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 810 SoC

MediaTek Dimensity 810 SoC RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Android 12 (ColorOS 12)

Android 12 (ColorOS 12) Arka kamera: 48MP + 2MP

48MP + 2MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj

5.000 mAh, 33W hızlı şarj Bağlantı: 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, kulaklık girişi

5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, kulaklık girişi Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 7.99mm

163.8 × 75.1 × 7.99mm Ağırlık: 188 gr

188 gr Renk: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Fiyatı: 298 dolar

Oppo A97 5G, Çin'de 1,999 Yen (298 dolar) fiyatla tek bir 12 GB + 256 GB bellek yapılandırmasıyla satışa sunulacak. Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip telefon 11 Temmuz'dan itibaren ön siparişe açıldı ve 15 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak. Şu anda bu akıllı telefonun uluslararası pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Oppo A97 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı