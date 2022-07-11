Oppo A97 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo, Çin'de Oppo A97 5G adlı yeni bir ekonomik akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu telefonun bazı detayları geçtiğimiz hafta teaserlar ve sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Dimensity 810 SoC işlemcisiyle gelen telofonun detaylarını birlikte inceleyelim.
Oppo A97 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6.56 inç LCD panel, 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 810 SoC
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (ColorOS 12)
- Arka kamera: 48MP + 2MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh, 33W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, kulaklık girişi
- Boyutlar: 163.8 × 75.1 × 7.99mm
- Ağırlık: 188 gr
- Renk: Siyah, Mavi
- Fiyatı: 298 dolar
Oppo A97 5G, Çin'de 1,999 Yen (298 dolar) fiyatla tek bir 12 GB + 256 GB bellek yapılandırmasıyla satışa sunulacak. Siyah ve mavi renk seçeneklerine sahip telefon 11 Temmuz'dan itibaren ön siparişe açıldı ve 15 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak. Şu anda bu akıllı telefonun uluslararası pazarlarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...