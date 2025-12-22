Giriş
    Poco M8 serisinin özellikleri ortaya çıktı: Yakında tanıtılacak

    Xiaomi, orta segmentte Poco M8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki senenin başında piyasaya sürülmesi beklenen telefonların bazı teknik özellikleri de gün yüzüne çıktı.

    Poco M8 serisinin özellikleri ortaya çıktı: Yakında tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, orta segmentte konumlanan yeni Poco akıllı telefon serisini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Daha önce paylaşılan tanıtımlarda Poco M8 serisinin yakında tanıtılacağı doğrulanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntı, Poco M8 ve Poco M8 Pro modellerinin aynı anda piyasaya sürülmeyebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, cihazların teknik özelliklerine dair yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı.

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından Yogesh Brar'a göre Poco M8 serisi Hindistan’da Ocak 2026’nın ortalarında tanıtılacak. Bu tarih, önceki iddialarla örtüşüyor. Ancak sızıntı kaynağı, Poco M8 Pro’nun biraz daha geç, 2026’nın ilk çeyreğinin ortalarında yani Şubat ayında duyurulacağını iddia ediyor.

    Poco M8 ve M8 Pro beklenen özellikler

    Paylaşılan bilgilere göre Poco M8 Pro, 6.88 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek. Kamera tarafında ise arka yüzde 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunacak. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alabilir. Performans tarafında cihazın Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca 6.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve 100W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor.

    Standart POCO M8 modeline bakıldığında ise 6.7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Kamera tarafında yalnızca 50 MP ana arka kamera bilgisi paylaşılmış durumda. Ön kameranın ise 20 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Cihazın Snapdragon 6 Gen 3 işlemciyle donatılacağı ve 45W hızlı şarj destekli 5.520 mAh batarya ile geleceği öne sürülüyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/12/22/poco-m8-and-poco-m8-pro-leak-reveals-new-release-timeline-details-key-specs/ https://x.com/heyitsyogesh/status/2001623365589909505?s=20
