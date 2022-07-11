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Samsung, Mayıs ayında küresel pazarlarda Samsung Galaxy M13'ün 4G versiyonunu piyasaya sürmüştü. Merakla beklenen giriş seviyesi telefonun 5G versiyonun tanıtılacağı tarih belli oldu.

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Üç farklı renk seçeneğiyle gelecek Samsung Galaxy M13 5G, 14 Temmuz'da tanıtılacak

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Samsung Galaxy M13 5G, çift arka kamera, 5.000 mAh pil ve 12 GB RAM ile gelecek. Mavi, Kahverengi ve Yeşil renk seçenekleriyle gelecek olan telefon, plastik bir arka kapakla geleceği tahmin ediliyor. İşte giriş seviyesi Samsung Galaxy M13 5G'nin beklenen özellikleri:

6,5 inç FHD+ IPS LCD panel

Mediatek Dimensity 700 5G SoC

5.000mAh pil, 15W şarj

12GB RAM, 256GB depolama

50 MP birincil lens ve 2MP ikincil lens kurulumuna sahip çift arka kamera

5 MP selfie kamerası

Android 12 tabanlı Kullanıcı Arayüzü

14 Temmuz'da tanıtılacak olan Samsung Galaxy M13 5G'nin yaklaşık 260 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M13 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu