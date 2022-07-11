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    Samsung Galaxy M13 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde 4G versiyonunun bazı pazarlarda piyasaya sürüldüğü Samsung Galaxy M13'ün 5G versiyonu 14 Temmuz'da tanıtılacak. İşte üç farklı renk seçeneğiyle gelecek telefonun detayları:
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    Samsung Galaxy M13 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Samsung, Mayıs ayında küresel pazarlarda Samsung Galaxy M13'ün 4G versiyonunu piyasaya sürmüştü. Merakla beklenen giriş seviyesi telefonun 5G versiyonun tanıtılacağı tarih belli oldu.

    Üç farklı renk seçeneğiyle gelecek Samsung Galaxy M13 5G, 14 Temmuz'da tanıtılacak

    Samsung Galaxy M13 5G'nin tanıtılacağı tarih belli oldu
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    Samsung Galaxy M13 5G, çift arka kamera, 5.000 mAh pil ve 12 GB RAM ile gelecek. Mavi, Kahverengi ve Yeşil renk seçenekleriyle gelecek olan telefon, plastik bir arka kapakla geleceği tahmin ediliyor. İşte giriş seviyesi Samsung Galaxy M13 5G'nin beklenen özellikleri:

    • 6,5 inç FHD+ IPS LCD panel 
    • Mediatek Dimensity 700 5G SoC
    • 5.000mAh pil, 15W şarj
    • 12GB RAM, 256GB depolama
    • 50 MP birincil lens ve 2MP ikincil lens kurulumuna sahip çift arka kamera
    • 5 MP selfie kamerası
    •  Android 12 tabanlı Kullanıcı Arayüzü 

    14 Temmuz'da tanıtılacak olan Samsung Galaxy M13 5G'nin yaklaşık 260 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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