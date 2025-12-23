Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 Ultra'nın ilk ön inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarım

    Xiaomi 17 Ultra, yakında tanıtılacak. Sayılı günler kala cihazın önden de tasarımı ortaya çıktı. İlk ön inceleme videosu, Xiaomi CEO'su Lu Weibing'den geldi.    

    Xiaomi 17 Ultra ilk ön inceleme videosu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, en üst düzey kamera özelliklerine sahip amiral gemisi telefonu Xiaomi 17 Ultra'yı yakında tanıtacak. Cihaz, resmi görsellerde zaten sergilenmiş ve üç renk seçeneğini görmüştük ancak önden gösterilmemişti. Şimdi, şirketin başındaki isim Lu Weibing, telefonun ön tasarımını da gösteren kısa bir inceleme videosu yayınladı.

    Xiaomi 17 Ultra’nın daha yuvarlak hatlı genel tasarımı ön taraftan daha belirgin bir şekilde fark ediliyor. Serideki diğer telefonlar gibi, çerçeveler çok ince ve her taraftan aynı incelikte geliyor. Ancak, çerçevelerin önceki modelden daha ince olup olmadığı net değil.

    Video, telefonun ön yüzünü sergilemenin yanı sıra, renk seçeneklerine de bir bakış sunuyor. Xiaomi daha önce üç renk göstermişti ancak bir tane daha eklenecek gibi görünüyor. Bu sürpriz renk seçeneği mor bir tona sahip. Bununla birlikte Xiaomi 17 Ultra için mevcut renk seçeneklerinin toplam sayısı dörde çıkıyor. Elbette, lansman rengi diğerlerinden daha dikkat çekici görünen yeşil olacak.

    Xiaomi 17 Ultra, 25 Aralık’ta Çin’de tanıtılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    passat motor arıza lambası şamil saat güvenilir mi ps4 açılmıyor sportive güvenilir mi antibiyotik 2 saat erken içilirse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark GO 1
    Tecno Spark GO 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 18 HX
    MSI NB VECTOR 18 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum