Xiaomi 17 Ultra'nın ilk ön inceleme videosu paylaşıldı: İşte tasarım

Xiaomi 17 Ultra’nın daha yuvarlak hatlı genel tasarımı ön taraftan daha belirgin bir şekilde fark ediliyor. Serideki diğer telefonlar gibi, çerçeveler çok ince ve her taraftan aynı incelikte geliyor. Ancak, çerçevelerin önceki modelden daha ince olup olmadığı net değil.
Video, telefonun ön yüzünü sergilemenin yanı sıra, renk seçeneklerine de bir bakış sunuyor. Xiaomi daha önce üç renk göstermişti ancak bir tane daha eklenecek gibi görünüyor. Bu sürpriz renk seçeneği mor bir tona sahip. Bununla birlikte Xiaomi 17 Ultra için mevcut renk seçeneklerinin toplam sayısı dörde çıkıyor. Elbette, lansman rengi diğerlerinden daha dikkat çekici görünen yeşil olacak.
