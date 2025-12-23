Bellek krizi derinleşiyor: PC ve telefonlar için fiyat artışları kapıda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bellek pazarında yaşanan arz sorunu, PC ve mobil cihaz fiyatları üzerinde baskıyı artırmaya başladı. IDC tarafından paylaşılan yeni rapora göre, tüketici sınıfı DRAM'e erişimin zorlaşması ve AI veri merkezlerinin yüksek bant genişlikli bellek talebi, fiyat artışlarının ana nedeni konumunda.

PC ve telefon fiyatlarınde artış kapıda

IDC'nin raporuna göre PC pazarının gelecek yıl yüzde 4,9 daralması bekleniyor. Arz-talep dengesizliğinin daha da kötüleşmesi durumunda ise bu oran yüzde 8,9'a kadar çıkabilir. Üreticiler cephesinde ise hazırlıklar başlamış durumda. Dell, Lenovo, HP, Asus ve Acer gibi büyük markalar, bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle PC fiyatlarında yüzde 8'e varan zamları doğruladı.

Tam Boyutta Gör IDC uzmanları, NAND ve DRAM tarafındaki sıkıntının 2027'ye kadar sürebileceğini söylüyor. Ayrıca fiyat artışları, Microsoft'un Windows 10 için ana akım desteği Ekim ayında sonlandırmasıyla birlikte, kullanıcıları daha fazla RAM gerektiren yapay zeka odaklı yeni PC'lere yönlendirdiği bir döneme denk geliyor.

Bellek maliyetlerindeki yükseliş yalnızca PC'lerle sınırlı kalmayacak. Akıllı telefon ve tablet fiyatlarının da önümüzdeki yıl artması bekleniyor. Orta senaryoda telefonların ortalama satış fiyatı yüzde 3-5 yükselirken, daha olumsuz bir tabloda bu artış yüzde 6-8 seviyesine ulaşabilir. Samsung ve Apple ise kısa vadede daha temkinli bir pozisyonda.

İki şirketin de önümüzdeki 1824 ayı kapsayan bellek tedarik anlaşmalarına sahip olduğu belirtiliyor. Buna rağmen, sıkılaşan piyasa koşulları gelecek nesil amiral gemilerinde RAM kapasitesinin 12 GB'tan 16 GB’a çıkarılmasını zorlaştırabilir.Eğer bellek krizi 2027'ye kadar devam ederse, hem donanım yükseltmeleri hem de yeni SSD'ler tüketiciler için çok daha pahalı hale gelebilir.

