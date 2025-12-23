Giriş
    One UI 8.5 betayı yüklemeyin! Isınma ve performans sorunu

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Güncelleme, S25 Ultra gibi üst seviye cihazlarda dahi performans ve ısınma sorunlarına yol açtı.

    samsung one ui 8.5 beta 2 yüklemeyin Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni yayınladığı One UI 8.5 beta 2, bazı kullanıcılarda ısınma ve performans sorununa yol açtı. Samsung, sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor ve bir sonraki yazılım güncellemesinde gidermeyi hedefliyor.

    One UI 8.5 beta 2'de sürekli gecikme ve ısınma sorunu 

    İlginç olarak, One UI 8.5 betadaki sürekli gecikme ve aşırı ısınma sorunları Galaxy S25 Ultra gibi üst düzey cihazlarda da görülüyor. Kullanıcı bildirimlerine göre, bu sorun ikinci betanın yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.

    Önbelleği temizlemek, gecikme ve aşırı ısınma sorunlarını bir çözüm değil. Yazılım kodunun analiz edilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Geri bildirimler Amerika’daki bir kullanıcıdan gelmiş olsa da, sorun yalnızca ABD'deki kullanıcılarla sınırlı olmayabilir.

    Samsung, beta programına katılanların log dosyası ekleyerek geri bildirimde bulunabileceğini, bunun şirketin sorunu daha hızlı tespit edip düzeltmesine yardımcı olacağını söylüyor.

    One UI 8.5 Beta 2, yakın zamanda yayınlandı ve özellikle kamera tarafında iyileştirmeler sağlıyor ve nedensiz kaldırılan modları (tek çekim ve çift kayıt geri getiriyor. Ancak, S25 Ultra gibi güçlü bir cihazda performans sorunu yaşattığını hatırlatmakta fayda var. Bir sonraki betayı beklemekte yarar var.

    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

