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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, akıllı bilekliği Oppo Band'in tanıtım posterini paylaştı

    Çinli teknoloji devi Oppo, yeni tam kablosuz (TWS) kulaklığı Oppo Enco W51 modelinin ve akıllı bilekliği Oppo Smart Band'in görüntülerinin yer aldığı tanıtım posterlerini paylaştı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Çinli teknoloji devi Oppo, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla yeni tam kablosuz (TWS) kulaklığı Oppo Enco W51'in ve akıllı bilekliği Oppo Smart Band'in tasarımını gözler önüne serdi.

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    Oppo Smart Band ile ilgili paylaşılan posterde siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan akıllı bileklik, aynı zamanda iki farklı gövde opsiyonuna sahip olacak gibi duruyor. Zira siyah renkli model Xiaomi Mi Band 4'ten alışık olduğumuz gövdeye sahipken, altın renkli modelde ise ekranı çerçeveleyen metal bir halka bulunuyor. Posterde uyku takibi özelliği vurgulanan Oppo Smart Band'in haziran ayında duyurulması bekleniyor.

    Tam kablosuz kulaklık Enco W31'in üst modeli Enco W51 de yolda 

    Ülkemizde 600 TL fiyat bandında satılan Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığın yükseltilmiş versiyonu olduğu düşünülen Enco W51'in de tanıtım posteri paylaşıldı. 

    Tasarımsal olarak Enco W31 modelini andıran kulaklığın, gürültü engelleme ve dokunma ile kontrol özelliklerine sahip olması bekleniyor. Oppo Enco W51'in de Smart Band gibi haziran ayında duyurulması bekleniyor. 



    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/4508039371624881 https://m.weibo.cn/detail/4508039367428081 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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