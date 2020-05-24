Oppo, akıllı bilekliği Oppo Band'in tanıtım posterini paylaştı

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Çinli teknoloji devi Oppo, Weibo hesabından yaptığı paylaşımla yeni tam kablosuz (TWS) kulaklığı Oppo Enco W51'in ve akıllı bilekliği Oppo Smart Band'in tasarımını gözler önüne serdi.

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Oppo Smart Band ile ilgili paylaşılan posterde siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan akıllı bileklik, aynı zamanda iki farklı gövde opsiyonuna sahip olacak gibi duruyor. Zira siyah renkli model Xiaomi Mi Band 4'ten alışık olduğumuz gövdeye sahipken, altın renkli modelde ise ekranı çerçeveleyen metal bir halka bulunuyor. Posterde uyku takibi özelliği vurgulanan Oppo Smart Band'in haziran ayında duyurulması bekleniyor.

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Tam kablosuz kulaklık Enco W31'in üst modeli Enco W51 de yolda

Ülkemizde 600 TL fiyat bandında satılan Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığın yükseltilmiş versiyonu olduğu düşünülen Enco W51'in de tanıtım posteri paylaşıldı.

Tasarımsal olarak Enco W31 modelini andıran kulaklığın, gürültü engelleme ve dokunma ile kontrol özelliklerine sahip olması bekleniyor. Oppo Enco W51'in de Smart Band gibi haziran ayında duyurulması bekleniyor.

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