Nothing, ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nothing, Phone (3) akıllı telefonuyla beraber ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i de tanıttı. Markaya özgü tasarım anlayışıyla gelen kulaklık, 299 dolarlık fiyatıyla üst segmente konumlanıyor.

Nothing Headphone (1) özellikleri

Nothing telefonlara benzer şekilde yarı saydam tasarım öğelerine sahip olan kulaklık, 5 adet fiziksel düğmeyle geliyor. Basma, kaydırma ve anahtar benzeri kaydırma gibi farklı özelliklere sahip bu düğmeler, farklı şekilleriyle, bakmadan hangi tuşun ne işe yaradığını kolayca anlamak üzere tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Aktif gürültü engelleme (ANC), uzamsal ses ve kayıpsız ses desteği gibi üst düzey kulaklıklarda görmeye alıştığımız özelliklerin çoğu bu modelde yer alıyor. Gürültü engelleme açıkken 35 saate kadar pil ömrü sunan Headphone (1), ayrıca IP52 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ses sistemi ise, HiFi markası KEF iş birliğiyle geliştirilmiş özel 40 mm sürücülerle sağlanıyor.

Nothing Phone (3) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. önce eklendi

329 gram olan ürün, Sony WH-1000XM6’dan 77 gram daha ağır, Apple’ın AirPods Max modelinden ise 55 gram daha hafif. Kulaklık ayrıca, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği ile hızlı bir şekilde cihazlarla eşleşebiliyor ve çıkarıldığını algılayarak müziği durdurabiliyor.

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Nothing Headphone (1) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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