Nothing, ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i tanıttı

Nothing Headphone (1) özellikleri
Nothing telefonlara benzer şekilde yarı saydam tasarım öğelerine sahip olan kulaklık, 5 adet fiziksel düğmeyle geliyor. Basma, kaydırma ve anahtar benzeri kaydırma gibi farklı özelliklere sahip bu düğmeler, farklı şekilleriyle, bakmadan hangi tuşun ne işe yaradığını kolayca anlamak üzere tasarlanmış.
329 gram olan ürün, Sony WH-1000XM6’dan 77 gram daha ağır, Apple’ın AirPods Max modelinden ise 55 gram daha hafif. Kulaklık ayrıca, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği ile hızlı bir şekilde cihazlarla eşleşebiliyor ve çıkarıldığını algılayarak müziği durdurabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: