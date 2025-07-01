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    Nothing, ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i tanıttı

    Nothing, Phone (3) akıllı telefonuyla beraber ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i de tanıttı. Markaya özgü tasarım anlayışıyla gelen üst seviye kulaklığın özellikleri neler?

    Nothing Headphone (1) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nothing, Phone (3) akıllı telefonuyla beraber ilk kulak üstü kulaklığı Headphone (1)'i de tanıttı. Markaya özgü tasarım anlayışıyla gelen kulaklık, 299 dolarlık fiyatıyla üst segmente konumlanıyor.

    Nothing Headphone (1) özellikleri

    Nothing telefonlara benzer şekilde yarı saydam tasarım öğelerine sahip olan kulaklık, 5 adet fiziksel düğmeyle geliyor. Basma, kaydırma ve anahtar benzeri kaydırma gibi farklı özelliklere sahip bu düğmeler, farklı şekilleriyle, bakmadan hangi tuşun ne işe yaradığını kolayca anlamak üzere tasarlanmış.

    Nothing Headphone (1) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Aktif gürültü engelleme (ANC), uzamsal ses ve kayıpsız ses desteği gibi üst düzey kulaklıklarda görmeye alıştığımız özelliklerin çoğu bu modelde yer alıyor. Gürültü engelleme açıkken 35 saate kadar pil ömrü sunan Headphone (1), ayrıca IP52 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Ses sistemi ise, HiFi markası KEF iş birliğiyle geliştirilmiş özel 40 mm sürücülerle sağlanıyor.

    329 gram olan ürün, Sony WH-1000XM6’dan 77 gram daha ağır, Apple’ın AirPods Max modelinden ise 55 gram daha hafif. Kulaklık ayrıca, Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği ile hızlı bir şekilde cihazlarla eşleşebiliyor ve çıkarıldığını algılayarak müziği durdurabiliyor.

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