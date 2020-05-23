Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı

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Ülkemizde satışına henüz başlanan Oppo Reno 3'ün ateşi sönmemişken, Weibo'da ortaya çıkan bir afiş Oppo Reno 4'ün tasarımını ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

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Afişlerde arkadan görüntülenen Oppo Reno 4, oldukça fazla dışarı çıkıntı yapan kamera lensleriyle dikkat çekiyor. Üç adet lens ile birlikte 3D ToF sensöründen oluşan bir kamera kuruluma sahip olması beklenen telefonun, 65W hızlı şarj ve 5G özelliklerine sahip olacağı açık bir şekilde görülüyor.

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Oppo Reno 3 neler sunuyordu?

Ekran: 6.4 inç, FHD+

İşlemci: Mediatek Helio P90

Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz

Ön Kamera: 44 MP

Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi

İşletim sistemi: Android 10

Arayüz: ColorOS 7

Fiyat: 3999 TL

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1264185657552822273

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