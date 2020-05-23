Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Ülkemizde satışına henüz başlanan Oppo Reno 3'ün ateşi sönmemişken, Weibo'da ortaya çıkan bir afiş Oppo Reno 4'ün tasarımını ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi.
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Afişlerde arkadan görüntülenen Oppo Reno 4, oldukça fazla dışarı çıkıntı yapan kamera lensleriyle dikkat çekiyor. Üç adet lens ile birlikte 3D ToF sensöründen oluşan bir kamera kuruluma sahip olması beklenen telefonun, 65W hızlı şarj ve 5G özelliklerine sahip olacağı açık bir şekilde görülüyor.
Oppo Reno 3 neler sunuyordu?
- Ekran: 6.4 inç, FHD+
- İşlemci: Mediatek Helio P90
- Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama
- Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
- Ön Kamera: 44 MP
- Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi
- İşletim sistemi: Android 10
- Arayüz: ColorOS 7
- Fiyat: 3999 TL
https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1264185657552822273 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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