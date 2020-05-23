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    Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı

    Oppo'nun yeni nesil akıllı telefonu Reno 4'ün afişleri ortaya çıktı. Tasarım detayları netleşmeye başlayan Oppo Reno 4, üçlü kamera paketi, 65W hızlı şarj ve 5G özelliklerine sahip olacak.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 4 afişlerde ortaya çıktı
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    Ülkemizde satışına henüz başlanan Oppo Reno 3'ün ateşi sönmemişken, Weibo'da ortaya çıkan bir afiş Oppo Reno 4'ün tasarımını ve bazı özelliklerini gözler önüne serdi. 

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    Afişlerde arkadan görüntülenen Oppo Reno 4, oldukça fazla dışarı çıkıntı yapan kamera lensleriyle dikkat çekiyor. Üç adet lens ile birlikte 3D ToF sensöründen oluşan bir kamera kuruluma sahip olması beklenen telefonun, 65W hızlı şarj ve 5G özelliklerine sahip olacağı açık bir şekilde görülüyor.

    Oppo Reno 3 neler sunuyordu?

    • Ekran: 6.4 inç, FHD+
    • İşlemci: Mediatek Helio P90
    • Bellek: 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama
    • Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP siyah beyaz
    • Ön Kamera: 44 MP
    • Pil: 4025 mAh, VOOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi
    • İşletim sistemi: Android 10
    • Arayüz: ColorOS 7
    • Fiyat: 3999 TL


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa.
    3 çıkalı daha kaç ay oldu el insaf be🤣🤣🤣
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    cngzmls 2 sa.
    Ben Oppo 'nun reno serisindeki stratejisini anlamadım. Reno 1 amiral gemisiydi, sonra mediatekli orta sınıf telefon oldu.
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    NitroNos (Nitro Nos) 2 sa.
    İphone kamera sistemine ne kadar çok benziyor :)
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