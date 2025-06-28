Tam Boyutta Gör Oppo'nun yeni Reno 15 serisi hakkında gelen sızıntılar, sadece tipik bir güncellemeden ibaret olmayabilir. Yeni bir paylaşıma göre Oppo Reno 15 ve Reno 15 Pro modelleri, seleflerine göre büyük teknik farklılıklar taşıyacak. Özellikle 200 megapiksel ana kamera iddiası, seride ciddi bir yükseltmeye işaret ediyor. Bu iddia doğru çıkarsa, Reno 14 modellerindeki 50 MP sensörlerin yerini, önemli ölçüde daha yüksek çözünürlük sunan bir sistem alacak.

Yeni kameraların tam sensör tipi henüz doğrulanmamış olsa da, her iki modelin de periskop telefoto lense sahip olacağı bildiriliyor. Bu, Reno 14 ailesinde de yer alan telefoto kameraların gelişmiş bir versiyonu olabilir. Ancak Oppo’nun hâlâ test sürecinde olduğunun da altı çiziliyor.

İşte Oppo Reno 15 serisinin beklenen özellikleri:

Reno 15 serisi, sadece kamera değil, aynı zamanda ekran boyutlarında da farklılık sunmaya hazırlanıyor. Standart Reno 15’in 6,3 inç boyutunda düz bir ekranla geleceği bildiriliyor. Bu, önceki model Reno 14’ün 6,59 inçlik ekranından belirgin şekilde daha küçük, dolayısıyla daha kompakt bir cihaz anlamına geliyor. Pro versiyon ise ekran boyutunu bir miktar azaltarak 6,78 inç olarak güncelliyor; bu, Reno 14 Pro’nun 6,83 inçlik panelinden küçük olsa da fark çok minimal.

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Son olarak tasarım açısından da bazı iyileştirmeler söz konusu. Her iki cihazın da metal çerçeveyle geleceği ve kablosuz şarjı destekleyeceği iddia ediliyor. Ayrıca Reno 14 ve 14 Pro modelleri henüz küresel pazarda yeni piyasaya sürüldü. Bu nedenle Reno 15 modellerinin yakın zamanda raflarda yer alması beklenmiyor. Yine de sızan bilgiler, Oppo'nun geliştirme sürecinde oldukça ilerlediğine işaret ediyor.

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Oppo Reno 15 serisinin beklenen özellikleri sızdırıldı

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