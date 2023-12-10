Ortaokul öğrencileri atık elektronik malzemelerle teknolojiyi öğreniyor

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Yozgat'ta sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda proje hazırlayan öğretmen Yasin Temoçin, atık elektronik malzemelerden oluşturduğu sınıfta öğrencileri teknolojiyle buluşturuyor.

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Yozgat Ayşe Ilıcak Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Temoçin, öğrencilerin kullanım ömrü dolmuş teknolojik ürünler üzerindeki el becerilerini geliştirmek ve yenilikçi düşünceyle yeni ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla Teknoloji İnovasyon Çöplüğü Projesi hazırladı.

Proje kapsamında oluşturulan sınıfta başta atıl bilgisayarlar olmak üzere çeşitli elektronik eşyaların parçalarını söküp takan ortaokul öğrencileri, eski parçalar kullanarak yeni ürünler de ortaya çıkarıyor.

Okulda ayrıca zeka oyunlarıyla donatılan Bilimsel Merak Fanusu sınıfı da oluşturan Temoçin, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Temoçin, geleceğin mühendislerini keşfetmeyi, bilimsel merak kıvılcımı oluşturmayı amaçladıkları sınıfın öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin elektronik cihazları söküp takarak yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Temoçin, "Bilgisayarın içerisindeki parçalarla ilgili bilgi ediniyorlar. Asıl odak noktamız öğrencinin bilimle iç içe olması, yeni bir şeyler üreteceğinin farkına varması." dedi.

Temoçin, projenin Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 17 Ekim'de Ankara'da düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Yarışması'nda 244 proje arasında 3. olduğunu belirtti.

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