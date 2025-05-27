Artra Enerji, Aksaray’da atık lastikleri enerjiye dönüştürecek

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Tam Boyutta Gör Daha önce ABD, Çin ve Almanya gibi ülkelerde çeşitli örneklerini gördüğümüz piroliz yöntemiyle atık lastik geri dönüşümü, artık Türkiye’de de hız kazanıyor. Artra Enerji, Aksaray'da bu konuda dikkat çekici bir projeye imza atıyor. Artra girişimiyle Aksaray Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında, eski lastiklerin piroliz yöntemiyle dönüştürüleceği yeni bir geri dönüşüm tesisi kuruluyor. Yaklaşık 28 milyon TL’lik yatırımla kurulacak bu tesis, günlük ortalama 30,6 ton ömrünü tamamlamış lastiği işleyebilecek kapasiteye sahip olacak.

Geri dönüşüm süreci sonunda, ekonomik değeri yüksek olan piroliz yağı, karbon siyahı, çelik tel ve gaz gibi bileşenler elde edilecek. Proje, sadece atık yönetimi açısından değil, enerji üretimi konusunda da çevreci bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Aksaray'daki Tesiste Kullanılacak Piroliz Süreci Nasıl İşliyor?

Piroliz, organik maddelerin oksijensiz ortamda yüksek sıcaklığa maruz bırakılarak parçalanması süreci olarak biliniyor. Artra Enerji’nin kuracağı tesiste bu yöntemle atık lastikler parçalanarak yüzde 45 oranında piroliz yağı, yüzde 35 karbon siyahı, yüzde 10 çelik tel ve yüzde 10 oranında yoğuşturulamayan gaz üretilecek.

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Piroliz Yağı (13.770 kg/gün) : Bu yakıt benzeri sıvı, tesisin kendi enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla elektrik üretiminde kullanılacak. Toplamda 3 MW kapasiteli enerji üretimi öngörülüyor.

Karbon Siyahı (10.710 kg/gün) : Boya, plastik ve lastik sanayinde kullanılabilecek olan bu ürün, aynı zamanda karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerde de değerlendirilebiliyor.

Çelik Tel (3.060 kg/gün) : Geri dönüştürülerek metal sanayisinde yeniden kullanılabilecek.

Gaz (3.060 kg/gün): Sistem içinde enerji üretimine destek amacıyla kullanılabilecek bu gaz, tesisin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunuyor.

Aksaray'daki tesiste elde edilen elektrik, hem tesisin ihtiyacını karşılayacak; ihtiyaç fazlası ise OSB trafo merkezine aktarılacak. Bu da projeyi sadece geri dönüşüm değil, aynı zamanda bir “mikro enerji üretim merkezi” hâline getiriyor.

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Artra Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yerli enerji politikalarıyla da örtüşen bu projenin Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki istihdama katkı sağlayacağını ve bölgedeki atık lastiklerin çevreye zarar vermeden değerlendirilmesine imkân sunacağını belirtiyor.

Türkiye’de atık lastik geri dönüşümü alanında dikkat çeken bir diğer proje de Kahramanmaraş’ta yürütülüyor. Bu tesiste piroliz yöntemiyle hem karbon siyahı hem de alternatif yakıt üretiliyor. Ancak Aksaray’daki yatırım, entegre enerji üretimi kapasitesi ve tam otomasyon sistemleriyle teknik açıdan Türkiye’de bir ilki temsil ediyor.

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