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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Örümceklerin gözleri, yeni bir tür derinlik algılayıcı kameraya ilham veriyor

    Harvard'daki araştırmacılar, örümceklerin gözlerinden ilham alarak, geleneksel optik elemanlar olmadan derinliği algılama yeteneği olan, yüksek teknolojili bir lens sistemi yarattılar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Örümceklerin gözleri, yeni bir tür derinlik algılayıcı kameraya ilham veriyor
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    Günümüzde telefon, araba ve video oyun konsolundaki derinlik sensörleri, mesafeyi ölçmek için entegre ışık kaynakları ve çoklu kameralar kullanır. İnsanlar ise stereo vizyonu kullanarak derinliği ölçer yani bir nesneye baktığımızda, iki gözümüzün her biri farklı iki derinlik ölçer ve beyinlerimiz bu iki görüntüyü çeker, piksel piksel inceler ve piksellerin kayma şekline göre nesneye olan mesafeyi hesaplar.

    Ayrıca Bkz. "Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı?"

    Bir örümcek türü olan zıplayan örümceklerin, ince, kıllı kafalarında, yapılandırılmış ışık projektörleri ve benzeri şeyler için yer yoktur ancak etkili bir avcı olabilmek için nereye gittiklerini ve ne yakaladıklarını görmeleri gerekir. Örümceğin gözlerinin her biri kendi içinde derinlik algılayıcı bir sistemdir. Her göz çok katmanlı olup mesafeye bağlı olarak görüntüyü farklı miktarlarda bulanıklaştırma ile gören yarı saydam retinalara sahiptir. Farklı gözlerden ve katmanlardan gelen farklı bulanıklıklar, örümceğin küçük sinir sisteminde karşılaştırılır ve doğru bir mesafe ölçümü üretir.

    Örümceklerin gözleri, yeni bir tür derinlik algılayıcı kameraya ilham veriyor
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    Araştırmacılar, zıplayan örümceklerin gözlerindeki derinlik ölçümlerinden ilham alarak kompakt bir lens sistemi yarattılar.

    Elektrik mühendisliği profesörü Federico Capasso ve ekibi tarafından geliştirilen metalensler, gelen bir görüntüyü, örümceğin gözünde olduğu gibi, farklı bulanıklık oranlarında iki benzer görüntü olarak algılar. Bu görüntüler zıplayan örümceğinki gibi bir algoritma kullanılarak karşılaştırılır ve sonuç olarak küçük, gerçek zamanlı görüntü derinlik hesaplamasını yapmış olur.

    Metalenslerin, mevcut ve yeni optik işlevleri, mevcut lenslerden çok daha verimlidir. Deneyin büyük çoğunluğunda yalnızca 3mm büyüklüğünde lensler kullanılmıştır ve bu yalnızca otonom arabalara ve endüstriyel robotlara değil; küçük araçlara, akıllı ev eşyalarına ve telefonlara dahil edilebileceği anlamına gelir.



    https://techcrunch.com/2019/10/28/spider-eyes-inspire-a-new-kind-of-depth-sensing-camera/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 sa.
    ziplayan orumcek gozlerinin yakin cekim makro fotolarina hic baktinizmi bilmiyorum. 8bacakli killi cirkin bir varlikda boyle guzel parlak gozlerin olmasi cok ilginc.
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