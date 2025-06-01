iPhone 17 serisinin tamamında Dinamik Ada küçülebilir

"Metalens" teknolojisiyle Dinamik Ada küçülecek
Daha önceki raporlar, yeni "metalens" teknolojisiyle Face ID bileşenlerinin küçüleceğini belirtiyordu, ancak bu teknolojinin iPhone 17 Pro Max'e özel olacağı iddia ediliyordu. GF Securities analisti Jeff Pu, yaklaşan iPhone 17 serisinin tamamında bu teknolojinin yer alacağını, dolayısıyla tüm modellerde Dinamik Ada'nın küçüleceğini söylüyor. Dinamik Ada'nın küçülmesi, daha fazla kullanılabilir ekran alanının ortaya çıkmasını sağlayacak.
Jeff Pu, daha önce iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 8 GB RAM ile geleceğini söylemişti. Analist şimdi de, temel iPhone 17 modelinin iPhone 16 serisinde kullanılan eski A18 yonga setiyle geleceğini iddia ediyor. Aynı zamanda yeni modelin daha büyük 6,27 inç ekranla geleceği de ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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