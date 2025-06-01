Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 serisinin tamamında Dinamik Ada küçülebilir

    iPhone 17 serisinin bütün modelleri, yeni "metalens" teknolojisiyle daha küçük Dinamik Ada tasarımına kavuşabilir.                                              

    iPhone 17 serisinin tamamında Dinamik Ada küçülebilir Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2022 yılında iPhone 14 Pro serisinde tanıtılan Dynamic Island (Dinamik Ada), Pro serisini diğer modellerden ayıran bir tasarım öğesi olarak sunuldu. Daha sonra tüm iPhone modellerine getirilen Dinamik Ada, iPhone 17 serisi ile küçülebilir.

    "Metalens" teknolojisiyle Dinamik Ada küçülecek

    Daha önceki raporlar, yeni "metalens" teknolojisiyle Face ID bileşenlerinin küçüleceğini belirtiyordu, ancak bu teknolojinin iPhone 17 Pro Max'e özel olacağı iddia ediliyordu. GF Securities analisti Jeff Pu, yaklaşan iPhone 17 serisinin tamamında bu teknolojinin yer alacağını, dolayısıyla tüm modellerde Dinamik Ada'nın küçüleceğini söylüyor. Dinamik Ada'nın küçülmesi, daha fazla kullanılabilir ekran alanının ortaya çıkmasını sağlayacak.

    Jeff Pu, daha önce iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 8 GB RAM ile geleceğini söylemişti. Analist şimdi de, temel iPhone 17 modelinin iPhone 16 serisinde kullanılan eski A18 yonga setiyle geleceğini iddia ediyor. Aynı zamanda yeni modelin daha büyük 6,27 inç ekranla geleceği de ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orjinal zippo nasıl anlaşılır vasıfsız gemi personeli ne is yapar fiat egea 1.4 benzinli yakıt tüketimi yorumları emniyet kemeri kilitlendi nasıl açılır en iyi kıyma makinesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer2 D5
    Game Garaj Slayer2 D5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum