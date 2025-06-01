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Tam Boyutta Gör İlk olarak 2022 yılında iPhone 14 Pro serisinde tanıtılan Dynamic Island (Dinamik Ada), Pro serisini diğer modellerden ayıran bir tasarım öğesi olarak sunuldu. Daha sonra tüm iPhone modellerine getirilen Dinamik Ada, iPhone 17 serisi ile küçülebilir.

"Metalens" teknolojisiyle Dinamik Ada küçülecek

Daha önceki raporlar, yeni "metalens" teknolojisiyle Face ID bileşenlerinin küçüleceğini belirtiyordu, ancak bu teknolojinin iPhone 17 Pro Max'e özel olacağı iddia ediliyordu. GF Securities analisti Jeff Pu, yaklaşan iPhone 17 serisinin tamamında bu teknolojinin yer alacağını, dolayısıyla tüm modellerde Dinamik Ada'nın küçüleceğini söylüyor. Dinamik Ada'nın küçülmesi, daha fazla kullanılabilir ekran alanının ortaya çıkmasını sağlayacak.

En ucuz iPhone 17 modeli, özellikleriyle üzecek 1 gün önce eklendi

Jeff Pu, daha önce iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 8 GB RAM ile geleceğini söylemişti. Analist şimdi de, temel iPhone 17 modelinin iPhone 16 serisinde kullanılan eski A18 yonga setiyle geleceğini iddia ediyor. Aynı zamanda yeni modelin daha büyük 6,27 inç ekranla geleceği de ifade ediliyor.

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iPhone 17 serisinin tamamında Dinamik Ada küçülebilir

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