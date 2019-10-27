Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı?

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Bazaltik püskürmeler, en yaygın volkanik püskürme şeklidir ve çoğu zaman, nispeten evcil bir magma aktivitesi içerir. Ancak, zaman zaman, magma aktivitesi yüksek derecede tehlikeli patlamalara neden olur.

NatureGeoscience dergisinde 21 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan "Hızlı kristalleşmenin neden olduğu yüksek derecede patlayıcı bazaltik püskürmelerde magma parçalanması" adlı yeni bir makalede, bu tutarsızlık için bir açıklama sunuyor. Magma bir volkandan hızla atıldığında hızlı bir şekilde soğumaya başlar. Bu, magmanın viskozitesinde ani bir artışa neden olarak kristallerin oluşumunu indükler. Magmanın patlayıcılığını artırarak hızlı parçalanmaya neden olur.

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Manchester Üniversitesi'nden doktor Arzilli; “Belirli koşullar altında tutarlı olan, son derece patlayıcı püskürmelerle, kristalleşmenin, magma yükselmesi sırasında birkaç dakika içinde meydana gelebileceğini gördük.” dedi.

Bilim adamlarının, magma kristalizasyonu üzerine yaptığı önceki araştırmalar, yüksek patlayıcı püskürmelerden sorumlu olmayacak kadar yavaş olduğuna inanmalarına neden oldu. Ancak bu hafta yayınlanan en son araştırmaların doğru sıcaklıklar ve kimyasal koşullar altında, sürecin şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleşebileceğini gösterdiler.

Bildirinin bulguları hakkında yorum yapan Dr. Arzilli; “Sonuçlarımız, dünyadaki tüm bazaltik sistemlerin güçlü patlayıcı püskürmeler üretme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.”dedi.

https://scitechdaily.com/magma-crystallization-why-some-volcanic-eruptions-are-more-explosive/