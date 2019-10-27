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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı?

    Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları, bazı volkanik püskürmelerin neden diğerlerinden daha patlayıcı olduğunu açıklamaya yardımcı olabilecek bir jeolojik süreç ortaya çıkardılar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı?
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    Bazaltik püskürmeler, en yaygın volkanik püskürme şeklidir ve çoğu zaman, nispeten evcil bir magma aktivitesi içerir. Ancak, zaman zaman, magma aktivitesi yüksek derecede tehlikeli patlamalara neden olur.

    NatureGeoscience dergisinde 21 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan "Hızlı kristalleşmenin neden olduğu yüksek derecede patlayıcı bazaltik püskürmelerde magma parçalanması" adlı yeni bir makalede, bu tutarsızlık için bir açıklama sunuyor. Magma bir volkandan hızla atıldığında hızlı bir şekilde soğumaya başlar. Bu, magmanın viskozitesinde ani bir artışa neden olarak kristallerin oluşumunu indükler. Magmanın patlayıcılığını artırarak hızlı parçalanmaya neden olur.

    Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı?
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    Manchester Üniversitesi'nden doktor Arzilli; “Belirli koşullar altında tutarlı olan, son derece patlayıcı püskürmelerle, kristalleşmenin, magma yükselmesi sırasında birkaç dakika içinde meydana gelebileceğini gördük.” dedi.

    Bilim adamlarının, magma kristalizasyonu üzerine yaptığı önceki araştırmalar,  yüksek patlayıcı püskürmelerden sorumlu olmayacak kadar yavaş olduğuna inanmalarına neden oldu. Ancak bu hafta yayınlanan en son araştırmaların doğru sıcaklıklar ve kimyasal koşullar altında, sürecin şaşırtıcı derecede hızlı gerçekleşebileceğini gösterdiler. 

    Bildirinin bulguları hakkında yorum yapan Dr. Arzilli; “Sonuçlarımız, dünyadaki tüm bazaltik sistemlerin güçlü patlayıcı püskürmeler üretme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.”dedi.



    https://scitechdaily.com/magma-crystallization-why-some-volcanic-eruptions-are-more-explosive/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 10 sa.
    volkanlar tektonik plakalarin sinir kesisme noktalari uzerinde bulunur. iki tip kesisme noktasi vardir. birinde iki plaka birbriinden uzaklasir, altdan gelen magma yeni plaka olusturur. bu tip yerlerdeki volkanlar hawai adasindaki gibi akiskan lav cikisi yaparlar, buyuk tehlikeli patlamalar olmaz. birde bir kitanin kirilip digerinin altina battigi kirilma noktalari vardir. burda batan plaka icinde gazlar ve su icerdigi icin buyuk patlamalara yok edici sicak kul bulutlarina neden olur. italya boyle bir noktadir. bu yuzden vezuv patladiginda sadece lav atmak yerine patliyarak pompei sehrini sicak kullerle kavurmustur. turkiyede boyle bir plaka kenarinda ve batma noktasinda. su an aktif olmayan cok sayida volkanik dag bulunmakta. eger bunlardan bir tanesi aktif hale gecerse cok buyuk patlamalar yaratacaktir.
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