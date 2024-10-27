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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro Max, daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir

    Apple'ın gelecek seneki iPhone 17 serisi için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre iPhone 17 Pro Max, yeni metalens teknolojisi sayesinde daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir.
    iPhone 17 Pro Max, daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek seneki iPhone 17 serisi için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak iPhone 14 Pro ile gelen "Dynamic Island" kosepti, iPhone modellerini diğer Android telefonlardan ayıran bir tasarım öğresi olması dışında, birçok işlevi de yerine getiriyor. Ancak, ekranda çok yer kaplaması nedeniyle kimilerince eleştiriliyor. iPhone 17 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.

     iPhone 17 Pro Max daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir

    Teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre Apple, iPhone 17 Pro Max modelinde Dinamik Ada'yı küçültecek. Şirketin bu hamleyle, serinin tepe modeli olan 17 Pro Max'i diğer modellerden ayırarak daha cazip hale getirmeyi planladığı belirtiliyor. Standart iPhone 17 ile 17 Pro modelinde ise Dinamik Ada aynı kalacak.

    Apple'ın bunu "metalens" teknolojisiyle başaracağı ifade edliyor. Üstüne mikroskobik bir desen kazınmış ince ve düz bir lens parçası olan metalens sayesinde, ışık daha hassas bir şekilde odaklanabiliyor. Analist, şirketin iPhone 17 Pro'da Dinamik Ada'yı küçültmek için bu teknolojiyi nasıl kullanacağına dair ayrıntıları ise paylaşmadı. İlerleyen haftalarda bu konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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