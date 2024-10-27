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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek seneki iPhone 17 serisi için ilk iddialar ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak iPhone 14 Pro ile gelen "Dynamic Island" kosepti, iPhone modellerini diğer Android telefonlardan ayıran bir tasarım öğresi olması dışında, birçok işlevi de yerine getiriyor. Ancak, ekranda çok yer kaplaması nedeniyle kimilerince eleştiriliyor. iPhone 17 ile birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor.

iPhone 17 Pro Max daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir

Teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre Apple, iPhone 17 Pro Max modelinde Dinamik Ada'yı küçültecek. Şirketin bu hamleyle, serinin tepe modeli olan 17 Pro Max'i diğer modellerden ayırarak daha cazip hale getirmeyi planladığı belirtiliyor. Standart iPhone 17 ile 17 Pro modelinde ise Dinamik Ada aynı kalacak.

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Apple'ın bunu "metalens" teknolojisiyle başaracağı ifade edliyor. Üstüne mikroskobik bir desen kazınmış ince ve düz bir lens parçası olan metalens sayesinde, ışık daha hassas bir şekilde odaklanabiliyor. Analist, şirketin iPhone 17 Pro'da Dinamik Ada'yı küçültmek için bu teknolojiyi nasıl kullanacağına dair ayrıntıları ise paylaşmadı. İlerleyen haftalarda bu konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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iPhone 17 Pro Max, daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir