iPhone 17 Pro Max daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olabilir
Teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre Apple, iPhone 17 Pro Max modelinde Dinamik Ada'yı küçültecek. Şirketin bu hamleyle, serinin tepe modeli olan 17 Pro Max'i diğer modellerden ayırarak daha cazip hale getirmeyi planladığı belirtiliyor. Standart iPhone 17 ile 17 Pro modelinde ise Dinamik Ada aynı kalacak.
Apple'ın bunu "metalens" teknolojisiyle başaracağı ifade edliyor. Üstüne mikroskobik bir desen kazınmış ince ve düz bir lens parçası olan metalens sayesinde, ışık daha hassas bir şekilde odaklanabiliyor. Analist, şirketin iPhone 17 Pro'da Dinamik Ada'yı küçültmek için bu teknolojiyi nasıl kullanacağına dair ayrıntıları ise paylaşmadı. İlerleyen haftalarda bu konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu