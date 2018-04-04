Oto ekspertiz firmaları için rapor oluşturmak artık çok kolay

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yüzde 98’inde müşteri, satın almak istediği araca ekspertiz yaptırıyor. Ekspertiz firmaları, artan müşteri ve işlem hacmi karşısında raporları saklamakta zorlanıyor. ekspertiz raporlarının toplanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Artan döviz kuru ve ÖTV’ye bağlı olarak sıfır otomobil fiyatları giderek yükseliyor. Sürekli artan fiyatlardan dolayı müşteriler ikinci el araçlara yöneliyor. İkinci el araç satışlarınınmüşteri, satın almak istediği araca ekspertiz yaptırıyor. Ekspertiz firmaları, artan müşteri ve işlem hacmi karşısında raporları saklamakta zorlanıyor. Ekspertiz.online , ekspertiz firmalarının işini kolaylaştırmak adına dijital ortamdasağlıyor.

Yeni yasa tasarısına göre ekspertiz firmaları oluşturdukları oto ekspertiz raporlarını en az 2 yıl süre ile dijital ortamda saklamak zorunda. Oto Ekspertiz Programı kullanan firmalar, yeni yasadaki bütün gereklilikleri yerine getirecek.

Oto Ekspertiz Programı, firmaları kâğıt ve evrak yığını derdinden kurtarıyor. Randevu oluşturma ve takip özellikleri sayesinde müşterileri kolayca yönetmenize imkân tanıyor. Oto Ekspertiz Programı’nı kullanan firmaların web sitesine “Randevu Al” özelliği eklenebiliyor.

Uygulama içerisindeki tramer sorgulama özelliği sayesinde gelen aracın tramer kaydı kolayca listeye ekleniyor. Daha önce Oto Ekspertiz Programı üzerinden aracın ekspertiz raporu oluşturulmuşsa önceki bilgiler, yeni rapora ekleniyor. Rapor çıktılarındaki sade arayüz sayesinde bilgi karmaşıklığı olmadan kolayca araç hakkında bilgi ediniliyor.

Sektördeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilen Oto Ekspertiz Programı, rapor oluşturma yeteneklerinin yanında personel takibi ve gelir takibi özelliklerine de sahip. Ön muhasebe programına gerek kalmadan haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda elde edilen gelir izlenebiliyor.

Personel takip özelliği ile personellerin yaptığı ekspertiz sayısını periyotlar halinde gösteriyor. Ayrıca avans, maaş ve izin gibi bilgileri de takip edebileceğiniz Oto Ekspertiz Programı sayesinde ekspertiz firmaları, tüm işlerini tek bir noktadan yönetebilecek.

Ekspertiz.online Oto Ekspertiz Programı’nı ilk 3 ay "ücretsiz" olarak kullanabilir, işletmenizi dijital ortama taşıyabilirsiniz.

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