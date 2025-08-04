Lyft ve Çinli Baidu, 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmetine başlıyor

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli ulaşım şirketi Lyft, Çinli teknoloji devi Baidu ile iş birliğine giderek 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmeti başlatacağını duyurdu. Bu hamle, Baidu’nun kendi kendine sürüş teknolojilerini Avrupa’ya taşıyacağı ilk girişim olması açısından önemli.

İlk etapta Almanya ve Birleşik Krallık'ta devreye alınacak hizmette Baidu’nun elektrikli ve otonom aracı RT6 robotaksiler, Lyft’in mobilite platformu üzerinden hizmet verecek. Ancak araçların yola çıkabilmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici onayların alınması gerekiyor.

Hizmet kısa sürede büyüyecek

Yayılımın birkaç yıl içinde binlerce araca ulaşması hedefleniyor. Bu büyüme planının temelinde Lyft’in geçtiğimiz günlerde tamamladığı 200 milyon dolarlık FreeNow satın alması yatıyor. Bu anlaşma sayesinde Lyft, Avrupa’da dokuz ülke ve 180’den fazla şehirde faaliyet gösterme hakkı kazandı. Böylece şirket, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika dışına açılmış oldu.

Tam Boyutta Gör İş birliğinde Lyft, müşteri hizmetleri ve filo yönetiminden sorumlu olacak. Baidu ise otonom araç tedariği ve teknik altyapıyı sağlayacak. Birleşik Krallık hükümeti, robotaksi hizmetleri için zaman çizelgesini öne çekerek, 2026 baharında yolcu taşımacılığına başlanmasını hedefliyor. Uber ve Wayve gibi şirketler de onay sürecinin tamamlanmasını bekleyerek benzer hizmetlere hazırlanıyor.

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Anlaşma, Uber’in Waymo, Pony.ai, WeRide ve Momenta gibi firmalarla yürüttüğü küresel robotaksi genişlemesine yanıt niteliğinde. Uber de 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmetine başlamaya hazırlanıyor.

Öte yandan Baidu’nun otonom sürüş platformu Apollo Go, halihazırda dünya çapında 15 şehirde 1.000'den fazla araçla faaliyet gösteriyor ve 11 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirdi.

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Lyft ve Baidu, 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmetine başlıyor

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