Lyft ve Çinli Baidu, 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmetine başlıyor

İlk etapta Almanya ve Birleşik Krallık'ta devreye alınacak hizmette Baidu’nun elektrikli ve otonom aracı RT6 robotaksiler, Lyft’in mobilite platformu üzerinden hizmet verecek. Ancak araçların yola çıkabilmesi için ilgili ülkelerdeki düzenleyici onayların alınması gerekiyor.
Hizmet kısa sürede büyüyecek
Yayılımın birkaç yıl içinde binlerce araca ulaşması hedefleniyor. Bu büyüme planının temelinde Lyft’in geçtiğimiz günlerde tamamladığı 200 milyon dolarlık FreeNow satın alması yatıyor. Bu anlaşma sayesinde Lyft, Avrupa’da dokuz ülke ve 180’den fazla şehirde faaliyet gösterme hakkı kazandı. Böylece şirket, tarihinde ilk kez Kuzey Amerika dışına açılmış oldu.
Anlaşma, Uber’in Waymo, Pony.ai, WeRide ve Momenta gibi firmalarla yürüttüğü küresel robotaksi genişlemesine yanıt niteliğinde. Uber de 2026’da Avrupa’da robotaksi hizmetine başlamaya hazırlanıyor.
Öte yandan Baidu’nun otonom sürüş platformu Apollo Go, halihazırda dünya çapında 15 şehirde 1.000'den fazla araçla faaliyet gösteriyor ve 11 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: