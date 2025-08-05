Çinli Li i8'in tartışmalı çarpışma testi: Gerçek mi yoksa aldatmaca mı?

Saatte 100 kilometre hızla gerçekleştiği açıklanan çarpışmada, kamyonun tekerleklerinin yerden kesildiği ve kabinde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Bu görüntüler, söz konusu kamyonun güvenliği hakkında kamuoyunda endişe yarattı.
Li Auto, çarpışma sonrası otomobilin A, B ve C sütunlarının zarar görmediğini açıkladı. Ayrıca araçtaki dokuz hava yastığının tamamı açıldı, batarya paketinde hiçbir sızıntı ya da yangın meydana gelmedi ve kapılar otomatik olarak kilitlerini açtı. CEO Li Xiang, konuyla ilgili açıklamasına kamyonun boş ağırlığının 8 ton olduğunu ve çarpışma sırasında yüksüz olduğunu dile getirdi.
Testte kullanılan kamyonun Dongfeng Liuzhou Motors markasına ait olduğu tespit edildi. Lansmandan bir gün sonra çarpışma testi videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kamyon üreticisi, resmi internet sitesine yapılan yorumlarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkilerin ardından Li Auto, videoda görünen marka logosunu sansürledi ama bu durum tartışmaları bitirmeye yetmedi.
Li Auto ise testin gerçek trafik senaryolarını simüle ettiğini ve tüm sürecin bağımsız bir üçüncü taraf olan Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldüğünü belirtti. Şirket, test ortamı ve ekipmanlarının enstitü tarafından sağlandığını ve kendilerinin hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade etti.
Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, testin tüm yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olarak yapıldığını doğruladı. Müşteri talebiyle herhangi bir ayarlama yapılmadığını belirten enstitü, testte kullanılan kamyonun sıfır kilometre olduğunu açıkladı. Ancak kamyonun nereden temin edildiğiyle ilgili detayların daha sonra netleşeceğini ifade etti.
Taraflar karşılıklı olarak açıklamalarında ısrarcı olurken, olaydan en çok Dongfeng Liuzhou markasının zarar gördüğü görülüyor. Çin basınına konuşan bir temsilci, videoda kullanılan kamyonun süspansiyonunun değiştirilmiş olabileceğini ve bu durumun test sonuçlarını abartılı hale getirdiğini savundu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: