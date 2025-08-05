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    Çinli Li i8'in tartışmalı çarpışma testi: Gerçek mi yoksa aldatmaca mı?

    Li Auto’nun i8 modeli için yayımladığı çarpışma testi videosu, bir kamyonla yapılan simülasyon nedeniyle büyük tartışma yarattı. Eleştirilerin hedefi olan kamyon üreticisi videoya sert tepki gösterdi.

    Çinli Li i8'in kamyonla çarpışma testi tartışma yarattı Tam Boyutta Gör
    Li Auto, yeni elektrikli modeli i8’i 29 Temmuz'da düzenlediği bir lansman etkinliğiyle tanıttı. Ancak lansman sonrası yayımlanan bir çarpışma testi videosu kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti. Videoda, i8 ile bir kamyonun kafa kafaya çarpışması gösterildi.

    Saatte 100 kilometre hızla gerçekleştiği açıklanan çarpışmada, kamyonun tekerleklerinin yerden kesildiği ve kabinde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Bu görüntüler, söz konusu kamyonun güvenliği hakkında kamuoyunda endişe yarattı.

    Li Auto, çarpışma sonrası otomobilin A, B ve C sütunlarının zarar görmediğini açıkladı. Ayrıca araçtaki dokuz hava yastığının tamamı açıldı, batarya paketinde hiçbir sızıntı ya da yangın meydana gelmedi ve kapılar otomatik olarak kilitlerini açtı. CEO Li Xiang, konuyla ilgili açıklamasına kamyonun boş ağırlığının 8 ton olduğunu ve çarpışma sırasında yüksüz olduğunu dile getirdi.

    Testte kullanılan kamyonun Dongfeng Liuzhou Motors markasına ait olduğu tespit edildi. Lansmandan bir gün sonra çarpışma testi videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kamyon üreticisi, resmi internet sitesine yapılan yorumlarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkilerin ardından Li Auto, videoda görünen marka logosunu sansürledi ama bu durum tartışmaları bitirmeye yetmedi.

    Çinli Li i8'in kamyonla çarpışma testi tartışma yarattı Tam Boyutta Gör
    Dongfeng Liuzhou Motors ise yaptığı açıklamada çarpışmayı gösteren videonun yanıltıcı olduğunu, “akıllı insanların bu kandırmacayı fark edebileceğini” belirtti. 31 Temmuz itibarıyla taraflar ayrı ayrı açıklamalar yayınladı. Kamyon üreticisi, videonun izinsiz olarak yayımlandığını, test koşullarının ise gerçek dünyayı yansıtmadığını öne sürdü. Bu durumun adil rekabeti zedelediğini ve tüketicilerin yanıltıldığını savundu.

    Li Auto ise testin gerçek trafik senaryolarını simüle ettiğini ve tüm sürecin bağımsız bir üçüncü taraf olan Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldüğünü belirtti. Şirket, test ortamı ve ekipmanlarının enstitü tarafından sağlandığını ve kendilerinin hiçbir müdahalede bulunmadığını ifade etti.

    Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü, testin tüm yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olarak yapıldığını doğruladı. Müşteri talebiyle herhangi bir ayarlama yapılmadığını belirten enstitü, testte kullanılan kamyonun  sıfır kilometre olduğunu açıkladı. Ancak kamyonun nereden temin edildiğiyle  ilgili detayların daha sonra netleşeceğini ifade etti.

    Taraflar karşılıklı olarak açıklamalarında ısrarcı olurken, olaydan en çok Dongfeng Liuzhou markasının zarar gördüğü görülüyor. Çin basınına konuşan bir temsilci, videoda kullanılan kamyonun süspansiyonunun değiştirilmiş olabileceğini ve bu durumun test sonuçlarını abartılı hale getirdiğini savundu.

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