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Tam Boyutta Gör Tesla'nın geçtiğimiz günlerde çip üreticisi Samsung ile imzaladığı 16,5 milyar dolarlık dev çip anlaşması ses getirmişti. Ancak yatırım bankası Morgan Stanley'ye göre bu dev iş birliği, TSMC'nin gelirlerinde yalnızca yüzde 1’lik bir etki yaratacak. Aynı zamanda Tesla’nın TSMC ile olan mevcut iş birliğinin bozulmayacağı öngörülüyor.

Anlaşma kapsamında Samsung, Tesla’nın otonom sürüş sistemi FSD ve insansı robotlarında kullanılacak yeni nesil AI6 çiplerini 2 nanometre teknolojisiyle ABD Teksas’taki fabrikasında üretecek. Tesla CEO’su Elon Musk, çip üretim sürecini doğrudan denetleyeceğini açıkladı. Ayrıca 16,5 milyar dolarlık hacmin ilerde artabileceği sinyali de verilmişti.

TSMC’ye etkisi yüzde 1

Anlaşmanın ardından Samsung hisseleri Güney Kore borsasında yüzde 6 değer kazandı. Morgan Stanley, Tesla ile iş birliğinin Samsung’un Teksas’taki fabrikasının uzun vadeli kullanım oranlarını iyileştireceğini ve şirketin piyasa değerine 50 milyar dolara kadar katkı sağlayabileceğini belirtti.

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Samsung, TSMC'den sonra ileri düzey üretim teknolojileri sunabilen tek sözleşmeli üretici olarak öne çıksa da verimlilik ve güvenilirlik açısından TSMC hâlâ lider konumda. Bu nedenle gelir kaybının yüzde 1 gibi bir oranla sınırlı kalacağını öngörüyor. Bankaya göre bu anlaşma TSMC'nin Tesla’ya ve Musk’ın yapay zeka girişimi xAI'a çip tedarik etmeye devam etmesini engellemeyecek.

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TSMC, Tesla’nın dev Samsung’la anlaşmasından etkilenmeyecek

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