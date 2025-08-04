Tesla, Avrupa’da Temmuz’da sert düştü: Model Y makyajı da kurtaramadı

Temmuz’da düşüş devam etti
Avrupa’nın önemli pazarlarında Temmuz ayında yeni Tesla kayıtlarında dikkat çeken kayıplar yaşandı. Resmi verilere göre, İsveç’te yüzde 86, Danimarka’da yüzde 52, Fransa’da yüzde 27, Hollanda’da yüzde 62 ve Belçika’da yüzde 58 oranında düşüş görüldü. Bu ülkelerde Tesla’nın aylık satışları yedi aydır aralıksız düşüyor. İtalya’da yüzde 5, Portekiz’de ise yüzde 49’luk düşüş kaydedildi.
Türkiye'de işler yolunda
ODMD verilerine göre Tesla, Temmuz ayında Türkiye'de 4.706 adet satış gerçekleştirerek ayın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise Togg'un hemen arkasında en çok satan ikinci marka konumunda.
Tesla'nın Temmuz ayı satışları önceki aya göre yüzde 35'lik düşüş anlamına gelse de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 1020 artış gösterdi.
İlk 6 ayda üçte bir oranında düşüş
Tesla’nın 2025’in ilk altı ayında Avrupa satışları genel olarak üçte bir oranında geriledi. Şirketin kısa vadede daha uygun fiyatlı bir model sunma planı bulunsa da bu aracın üretiminin istenenden geç başlaması, toparlanmayı geciktiriyor.
Tesla, uzun menzilli dört çeker yeni Model Y’yi Mart 2025’te, arkadan itişli iki versiyonunu ise Mayıs ayında Avrupa’da satışa sunmuştu.
Diğerleri de beklenti altında
Avrupa’daki genel otomotiv piyasası da karışık sinyaller veriyor. Temmuz ayında Norveç’te yüzde 48, İspanya’da yüzde 17, Portekiz’de yüzde 21 gibi artışlar gözlenirken, Fransa (%8), İtalya (%5) ve Belçika (%2) gibi pazarlarda gerileme yaşandı. Almanya ve Birleşik Krallık’ın Temmuz verileri ise henüz açıklanmadı.
Tesla’nın yanı sıra Avrupa’nın büyük üreticileri Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault ve BMW de ikinci çeyrekte beklentilerin altında sonuçlar paylaştı. Bu firmalar, özellikle ABD’nin ithalat tarifeleri ve zayıflayan talep nedeniyle baskı altında olduklarını vurguladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: