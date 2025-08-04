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    Tesla, Avrupa’da Temmuz’da sert düştü: Model Y makyajı da kurtaramadı

    Tesla, Avrupa'da Temmuz ayında da kan kaybetti: Model Y'nin makyajlı versiyonu bile satışlardaki sert düşüşü durduramadı. Satışlar ilk 6 ayda üçte bir oranında düştü.

    Tesla, Avrupa’da Temmuz’da sert düştü: Yeni Model Y kurtaramadı Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Avrupa genelindeki satışları Temmuz ayında da düşüşünü sürdürdü. Şirketin en çok satan modeli olan Model Y’nin yenilenmiş versiyonunun piyasaya sürülmesi bile bu gerilemeyi durduramadı. Tesla, özellikle CEO Elon Musk’ın siyasi söylemlerine yönelik tepkiler, Avrupa’daki düzenleyici engeller ve Çinli üreticilerden gelen fiyat baskısı nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

    Temmuz’da düşüş devam etti

    Avrupa’nın önemli pazarlarında Temmuz ayında yeni Tesla kayıtlarında dikkat çeken kayıplar yaşandı. Resmi verilere göre, İsveç’te yüzde 86, Danimarka’da yüzde 52, Fransa’da yüzde 27, Hollanda’da yüzde 62 ve Belçika’da yüzde 58 oranında düşüş görüldü. Bu ülkelerde Tesla’nın aylık satışları yedi aydır aralıksız düşüyor. İtalya’da yüzde 5, Portekiz’de ise yüzde 49’luk düşüş kaydedildi.

    Tesla, Avrupa’da Temmuz’da sert düştü: Yeni Model Y kurtaramadı Tam Boyutta Gör
    Buna karşılık Tesla, Norveç’te yüzde 83, İspanya’da ise yüzde 27 artış yaşadı. Norveç’te 715 adetle Model Y satışları dört kattan fazla arttı. Bu yükselişin ardında, Tesla’nın bazı Nordik ülkelerde başlattığı yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

    Türkiye'de işler yolunda

    ODMD verilerine göre Tesla, Temmuz ayında Türkiye'de 4.706 adet satış gerçekleştirerek ayın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise Togg'un hemen arkasında en çok satan ikinci marka konumunda.

    Tesla'nın Temmuz ayı satışları önceki aya göre yüzde 35'lik düşüş anlamına gelse de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 1020 artış gösterdi.

    İlk 6 ayda üçte bir oranında düşüş

    Tesla’nın 2025’in ilk altı ayında Avrupa satışları genel olarak üçte bir oranında geriledi. Şirketin kısa vadede daha uygun fiyatlı bir model sunma planı bulunsa da bu aracın üretiminin istenenden geç başlaması, toparlanmayı geciktiriyor.

    Tesla, Avrupa’da Temmuz’da sert düştü: Yeni Model Y kurtaramadı Tam Boyutta Gör
    Musk, geçtiğimiz ay Tesla’nın “birkaç zorlu çeyrek” geçirebileceğini kabul etmişti. Bu, vergi indirimlerinin sona ermesine bağlanmıştı. Ayrıca Avrupa’da Tesla’nın sıkı otonom sürüş düzenlemeleri nedeniyle de zorlandığını söylemişti. Musk, “Avrupa'daki satışlarımızın, müşterilere ABD'de yaşadıkları deneyimin aynısını sunabildiğimizde önemli ölçüde artacaktır” demişti.

    Tesla, uzun menzilli dört çeker yeni Model Y’yi Mart 2025’te, arkadan itişli iki versiyonunu ise Mayıs ayında Avrupa’da satışa sunmuştu.

    Diğerleri de beklenti altında

    Avrupa’daki genel otomotiv piyasası da karışık sinyaller veriyor. Temmuz ayında Norveç’te yüzde 48, İspanya’da yüzde 17, Portekiz’de yüzde 21 gibi artışlar gözlenirken, Fransa (%8), İtalya (%5) ve Belçika (%2) gibi pazarlarda gerileme yaşandı. Almanya ve Birleşik Krallık’ın Temmuz verileri ise henüz açıklanmadı.

    Tesla’nın yanı sıra Avrupa’nın büyük üreticileri Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault ve BMW de ikinci çeyrekte beklentilerin altında sonuçlar paylaştı. Bu firmalar, özellikle ABD’nin ithalat tarifeleri ve zayıflayan talep nedeniyle baskı altında olduklarını vurguladı.

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