Tesla’dan Elon Musk’a 29 milyar dolarlık hisse ödülü

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Tam Boyutta Gör Tesla, CEO Elon Musk’a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon yeni hisse tahsis ettiğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu adım, Musk’ın Tesla’daki liderliğini sürdürmesini sağlamak ve tartışmalı maaş paketine dair mahkeme süreci devam ederken şirketteki bağını güçlendirmek amacıyla atıldı.

2024’te ABD, Delaware’deki bir mahkeme, Musk’a 2018’de verilen ve değeri 50 milyar doları aşan ödül paketini usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, Tesla yönetim kurulunun söz konusu paketi onaylama sürecini hissedarlar açısından adil bulmamıştı. Musk ise karara Mart ayında itiraz ederek alt mahkemenin birçok hukuki hata yaptığını savunmuştu.

Musk’a 29 milyar dolarlık ödül

Tesla, yılın başında Musk’ın maaş konusunu yeniden değerlendirmek üzere özel bir komite oluşturduğunu açıklamış ancak detay paylaşmamıştı. Yeni verilen 29 milyar dolarlık hisse ödülü, Musk’ın Tesla’daki oy gücünü zaman içinde artıracak şekilde tasarlandı. Komite, bu durumun Musk’ın şirketin misyonuna bağlı kalmasını teşvik edeceğine inandıklarını belirtti.

Tesla, yüzde 13 hisseye sahip en büyük hissedarı Musk'ın odak noktasını vaat ettiği uygun fiyatlı elektrikli araç platformundan robot taksiler ve insansı robotlara kaydırmasıyla bir dönüm noktasında bulunuyor.

Komite ise yaptığı açıklamada CEO’larının farklı iş alanlarındaki yoğun ilgisinin farkında olduklarını belirtirken “bu tazminatın Elon'un Tesla'da kalmasını teşvik edeceğinden eminiz” dedi. Bu arada 2018 tarihli 50 milyar dolarlık performans ödülünün alınabilmesi durumunda bu yeni teklif ise iptal edilecek. Böylece çifte kazanç durumu olmayacak.

Şartlar var

Tam Boyutta Gör Yeni hisse ödülleri, Musk’ın 2027’ye kadar kilit bir yöneticilik rolünde kalması durumunda devreye girecek. Ayrıca hisseler, yalnızca vergi ödemeleri veya alım bedelinin karşılanması dışında 5 yıl (3 Ağustos 2030) boyunca satılamayacak. Her bir hisse için 23,34 dolar ödeme yapması gereken Musk, bu şartları yerine getirirse toplamda 506 milyon Tesla hissesine sahip olacak. Bu da 153 milyar doların üzerinde bir değere işaret ediyor.

Bu gelişmenin ardından Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2’den fazla değer kazandı.

Komite, hissedarlara gönderdiği mektupta, Musk’ın son sekiz yılda anlamlı bir ödeme almadığını, mahkeme engeline takılan 2018 tarihli performans ödülünün hâlâ geçersiz sayıldığını hatırlattı. Buna karşın Musk’ın bu süreçte hissedarlara olağanüstü bir getiri sağladığına vurgu yapıldı.

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Tesla’dan Elon Musk’a 29 milyar dolarlık hisse ödülü

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