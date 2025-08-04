Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025-2026 sezonu futbol yayıncıları: Hangi lig hangi kanalda?

    2025-2026 sezonunda Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, İspanya La Liga, Şampiyonlar Ligi ve diğer büyük ligler hangi kanalda? Tüm liglerin platform bilgileri burada!

    Hangi lig hangi kanalda 2025-2026 sezonu yayıncıları (Güncel) Tam Boyutta Gör
    Futbolda 2025-2026 sezonu bu hafta sonu başlıyor. Platform sayısının artmasıyla birlikte yayıncı kuruluşlar konusunda kafa karışıklığı ortaya çıktı ve “Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu sorulmaya başlandı.

    ⚽️ Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak?

    Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Süper Lig maçları Digiturk'te yayınlanacak. Trendyol Süper Lig maçlarını Digiturk, BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

    İngiltere Premier Lig hangi kanalda?

    İngiltere Premier Lig maçlarını Digiturk yayınlayacak. Premier Lig’i BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Bundesliga yeni yayıncısı kim?

    Almanya Ligi maçlarını yayınlayan kuruluş yeni sezonda S Sport olacak. Maçları S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus’tan seyredebilirsiniz.

    UEFA Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT1, TRT Spor ve Tabii ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının tüm maçları şifresiz olarak izlenebilecek. Yabancı takımların bazı maçları şifresiz olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm takımların maçları izlemek için Tabii Spor paketine abone olmak gerekecek.

    📺 Hangi maçlar şifresiz? Ücretsiz maçlar

    Herhangi bir platform aboneliği bulunmayan kullanıcılar şifresiz olarak TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, TFF 1. Lig maçlarını, ATV ekranlarında ise Ziraat Türkiye Kupası maçlarını seyredebilecek.

    Hangi Lig Hangi Kanalda 2025-2026
    Lig Kanal/Platform
    Süper Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD
    TFF 1. Lig TRT, Digiturk, BeIN Connect, TOD
    Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV
    İngiltere Premier Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD
    İngiltere FA Cup TRT, Tabii
    UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii
    UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii
    UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii
    İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
    Almanya Bundesliga S Sport, S Sport Plus
    Almanya Bundesliga 2. Ligi S Sport, S Sport Plus
    İtalya Ligi Serie A S Sport, S Sport Plus
    Fransa Ligi Ligue 1 Digiturk, BeIN Connect, TOD
    Portekiz Ligi S Sport, S Sport Plus
    Hollanda Ligi S Sport, S Sport Plus
    İskoçya Ligi S Sport, S Sport Plus
    Brezilya Ligi D-Smart, D-Smart Go
    Arjantin Ligi D-Smart, D-Smart Go
    AFC Şampiyonlar Ligi D-Smart, D-Smart Go
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hesap kesim tarihinde yapılan alışveriş hangi aya yansır cam tavan araba dezavantajları baymak elegant prime 12 a++ 12000 btu r32 inverter klima yorumları duyda elektrik var ama lamba yanmıyor e sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO V15
    LENOVO V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum