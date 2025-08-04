2025-2026 sezonu futbol yayıncıları: Hangi lig hangi kanalda?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Futbolda 2025-2026 sezonu bu hafta sonu başlıyor. Platform sayısının artmasıyla birlikte yayıncı kuruluşlar konusunda kafa karışıklığı ortaya çıktı ve “Hangi lig hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu sorulmaya başlandı.

⚽️ Süper Lig hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Süper Lig maçları Digiturk'te yayınlanacak. Trendyol Süper Lig maçlarını Digiturk, BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig maçlarını Digiturk yayınlayacak. Premier Lig’i BeIN Sports ve TOD’da canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bundesliga yeni yayıncısı kim?

Almanya Ligi maçlarını yayınlayan kuruluş yeni sezonda S Sport olacak. Maçları S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus’tan seyredebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları TRT1, TRT Spor ve Tabii ekranlarında yayınlanacak. Türk takımlarının tüm maçları şifresiz olarak izlenebilecek. Yabancı takımların bazı maçları şifresiz olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm takımların maçları izlemek için Tabii Spor paketine abone olmak gerekecek.

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📺 Hangi maçlar şifresiz? Ücretsiz maçlar

Herhangi bir platform aboneliği bulunmayan kullanıcılar şifresiz olarak TRT ekranlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, TFF 1. Lig maçlarını, ATV ekranlarında ise Ziraat Türkiye Kupası maçlarını seyredebilecek.

Hangi Lig Hangi Kanalda 2025-2026 Lig Kanal/Platform Süper Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD TFF 1. Lig TRT, Digiturk, BeIN Connect, TOD Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV İngiltere Premier Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD İngiltere FA Cup TRT, Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus Almanya Bundesliga S Sport, S Sport Plus Almanya Bundesliga 2. Ligi S Sport, S Sport Plus İtalya Ligi Serie A S Sport, S Sport Plus Fransa Ligi Ligue 1 Digiturk, BeIN Connect, TOD Portekiz Ligi S Sport, S Sport Plus Hollanda Ligi S Sport, S Sport Plus İskoçya Ligi S Sport, S Sport Plus Brezilya Ligi D-Smart, D-Smart Go Arjantin Ligi D-Smart, D-Smart Go AFC Şampiyonlar Ligi D-Smart, D-Smart Go

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Hangi lig hangi kanalda 2025-2026 sezonu yayıncıları (Güncel)

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