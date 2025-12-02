Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Otomotivde Kasım rekoru: İşte en çok otomobil satan markalar

    Renault, hem kasımda hem de 11 aylık dönemde liderliği farkla ele alırken, üst sıralarda görmeye alıştığımız Fiat markasında kan kaybı sürüyor.                   

    Otomotivde Kasım rekoru: İşte en çok otomobil satan markalar Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasım ayında da rekora koştu. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 132.984 adet oldu ve en iyi kasım ayı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay otomobil satışları yıllık bazda yüzde 10,8 artarak 104.795 adet olarak gerçekleşti.

    2025'in Ocak-Kasım dönemine baktığımızda ise pazarın henüz yıl sona ermeden 1.2 milyona yaklaştığını görmekteyiz. Toplam pazar yüzde 10 artışla 1.176.780 adete ulaşırken otomobil satışları da yüzde 11 artarak 938.177 adet oldu.

    SUV'ların pazar payı 586.232 adetle yüzde 62,5'e ulaştı. Sedan modeller yüzde 22,4 pay ile ikinci, hatchback otomobiller ise yüzde 14,2 pay ile üçüncü sırada yer alıyor.

    Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller 442.650 adetle yüzde 47,2 paya sahip. Hibrit otomobiller yüzde 26,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor. 2025'in Ocak-Kasım döneminde 164.665 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece elektriklilerin toplam pazardaki payı yüzde 17,6 oldu.

    En çok otomobil satan markalara baktığımızda Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. İkinci ve üçüncü sırada ise Volkswagen ve Toyota yer alıyor. Fiat ise kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde kayıpla 12'nci sıraya gerilerken 2025 Ocak-Kasım döneminde dördüncü sırada bulunuyor.

    En çok otomobil satan markalar Kasım 2025
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 14.411
    2. Volkswagen 9.437
    3. Toyota 6.724
    4. Hyundai 6.145
    5. Skoda 6.056
    6. Peugeot 5.694
    7. BYD 5.395
    8. Citroen 4.996
    9. Opel 4.445
    10. Nissan 4.404

     

    En çok otomobil satan markalar Ocak-Kasım 2025
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 109.829
    2. Volkswagen 74.547
    3. Toyota 67.284
    4. Fiat 63.839
    5. Hyundai 58.829
    6. Peugeot 51.866
    7. Opel 41.577
    8. BYD 40.770
    9. Citroen 40.290
    10. Skoda 39.589
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk kanal atlama sorunu tutulmayan ama iyi arabalar hibrit silecek yeni peugeot 508 kullanıcı yorumları demirdöküm şofben f1 arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum