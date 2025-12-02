Otomotivde Kasım rekoru: İşte en çok otomobil satan markalar

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasım ayında da rekora koştu. Satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 132.984 adet oldu ve en iyi kasım ayı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay otomobil satışları yıllık bazda yüzde 10,8 artarak 104.795 adet olarak gerçekleşti.

2025'in Ocak-Kasım dönemine baktığımızda ise pazarın henüz yıl sona ermeden 1.2 milyona yaklaştığını görmekteyiz. Toplam pazar yüzde 10 artışla 1.176.780 adete ulaşırken otomobil satışları da yüzde 11 artarak 938.177 adet oldu.

SUV'ların pazar payı 586.232 adetle yüzde 62,5'e ulaştı. Sedan modeller yüzde 22,4 pay ile ikinci, hatchback otomobiller ise yüzde 14,2 pay ile üçüncü sırada yer alıyor.

Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller 442.650 adetle yüzde 47,2 paya sahip. Hibrit otomobiller yüzde 26,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor. 2025'in Ocak-Kasım döneminde 164.665 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece elektriklilerin toplam pazardaki payı yüzde 17,6 oldu.

En çok otomobil satan markalara baktığımızda Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. İkinci ve üçüncü sırada ise Volkswagen ve Toyota yer alıyor. Fiat ise kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde kayıpla 12'nci sıraya gerilerken 2025 Ocak-Kasım döneminde dördüncü sırada bulunuyor.

En çok otomobil satan markalar Kasım 2025 Sıra Marka Adet 1. Renault 14.411 2. Volkswagen 9.437 3. Toyota 6.724 4. Hyundai 6.145 5. Skoda 6.056 6. Peugeot 5.694 7. BYD 5.395 8. Citroen 4.996 9. Opel 4.445 10. Nissan 4.404

Yeni 2026 Ford Mondeo tanıtıldı: Mustang esintili tasarım 1 gün önce eklendi

En çok otomobil satan markalar Ocak-Kasım 2025 Sıra Marka Adet 1. Renault 109.829 2. Volkswagen 74.547 3. Toyota 67.284 4. Fiat 63.839 5. Hyundai 58.829 6. Peugeot 51.866 7. Opel 41.577 8. BYD 40.770 9. Citroen 40.290 10. Skoda 39.589

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomotivde Kasım rekoru: İşte en çok otomobil satan markalar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: