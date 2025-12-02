Otomotivde Kasım rekoru: İşte en çok otomobil satan markalar

2025'in Ocak-Kasım dönemine baktığımızda ise pazarın henüz yıl sona ermeden 1.2 milyona yaklaştığını görmekteyiz. Toplam pazar yüzde 10 artışla 1.176.780 adete ulaşırken otomobil satışları da yüzde 11 artarak 938.177 adet oldu.
SUV'ların pazar payı 586.232 adetle yüzde 62,5'e ulaştı. Sedan modeller yüzde 22,4 pay ile ikinci, hatchback otomobiller ise yüzde 14,2 pay ile üçüncü sırada yer alıyor.
Motor tipine göre değerlendirildiğinde ise benzinli otomobiller 442.650 adetle yüzde 47,2 paya sahip. Hibrit otomobiller yüzde 26,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor. 2025'in Ocak-Kasım döneminde 164.665 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Böylece elektriklilerin toplam pazardaki payı yüzde 17,6 oldu.
En çok otomobil satan markalara baktığımızda Renault'nun lider olduğunu görmekteyiz. İkinci ve üçüncü sırada ise Volkswagen ve Toyota yer alıyor. Fiat ise kasım ayında yüzde 50'nin üzerinde kayıpla 12'nci sıraya gerilerken 2025 Ocak-Kasım döneminde dördüncü sırada bulunuyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|14.411
|2.
|Volkswagen
|9.437
|3.
|Toyota
|6.724
|4.
|Hyundai
|6.145
|5.
|Skoda
|6.056
|6.
|Peugeot
|5.694
|7.
|BYD
|5.395
|8.
|Citroen
|4.996
|9.
|Opel
|4.445
|10.
|Nissan
|4.404
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|109.829
|2.
|Volkswagen
|74.547
|3.
|Toyota
|67.284
|4.
|Fiat
|63.839
|5.
|Hyundai
|58.829
|6.
|Peugeot
|51.866
|7.
|Opel
|41.577
|8.
|BYD
|40.770
|9.
|Citroen
|40.290
|10.
|Skoda
|39.589
