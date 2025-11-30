Yeni 2026 Ford Mondeo tanıtıldı: Mustang esintili tasarım

Dış tasarıma baktığımızda aracın o tanıdık modern tasarımını ve akıcı hatlarını koruduğunu görüyoruz. Kapı kolları hala gövdeye gömülü. Yenilik olarak daha büyük ön ızgara, keskin hatlı farlar, güncellenmiş tamponlar ve stop lambaları dikkat çekiyor. Stop lambalarındaki LED ışık deseni, Ford'un yeni tasarım diline uygun olacak şekilde güncellenmiş durumda. Makyajın, sedana belirgin bir Mustang havası kazandırdığı söylenebilir.
İç mekan
İç mekanda, ön panel boyunca uzanan çift ekran düzeni korunmuş. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 27 inçlik geniş multimedya ekranı varlığını sürdürüyor. Ancak asıl büyük yenilik, yazılım tarafında. Yeni nesil SYNC+ sistemi artık Snapdragon 8155 çipseti üzerinde çalışıyor. Bu da daha akıcı bir arayüz ve daha hızlı tepki veren bir sesli asistan demek.
Motor seçenekleri ve fiyat
Yeni Mondeo'nun kaputunun altında ciddi bir güç artışı söz konusu. 1.5 litrelik turbo benzinli motor artık 196 beygir üretiyor. 2.0 litrelik turbo dört silindirli ünite 261 beygire ulaşmış. Modelin zirvesinde yer alan hibrit sistem ise tam 288 beygir güç sunarak segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor. Benzinli motorların 8 ileri otomatik şanzımanla, hibritin ise CVT ile kombine edildiğini belirtelim.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.