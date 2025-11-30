Yeni 2026 Ford Mondeo tanıtıldı: Mustang esintili tasarım

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ford, Avrupa ve ABD'de artık satılmayan ancak Çin'de yaşamını sürdüren ikonik aile sedanı Mondeo'nun yeni versiyonunu resmen tanıttı. Changan Ford ortaklığıyla üretilen beşinci nesil Mondeo, 2026 model yılı için kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi. Yenilenmiş model, hem stil hem de güç açısından önemli yükseltmelerle geliyor.

Dış tasarıma baktığımızda aracın o tanıdık modern tasarımını ve akıcı hatlarını koruduğunu görüyoruz. Kapı kolları hala gövdeye gömülü. Yenilik olarak daha büyük ön ızgara, keskin hatlı farlar, güncellenmiş tamponlar ve stop lambaları dikkat çekiyor. Stop lambalarındaki LED ışık deseni, Ford'un yeni tasarım diline uygun olacak şekilde güncellenmiş durumda. Makyajın, sedana belirgin bir Mustang havası kazandırdığı söylenebilir.

İç mekan

İç mekanda, ön panel boyunca uzanan çift ekran düzeni korunmuş. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve 27 inçlik geniş multimedya ekranı varlığını sürdürüyor. Ancak asıl büyük yenilik, yazılım tarafında. Yeni nesil SYNC+ sistemi artık Snapdragon 8155 çipseti üzerinde çalışıyor. Bu da daha akıcı bir arayüz ve daha hızlı tepki veren bir sesli asistan demek.

Tam Boyutta Gör İç kısımda fiziksel düğmeler klima menfezlerin altına taşındı. Bu da kokpiti görsel olarak daha derli toplu hale getirirken ergonomiyi de iyileştirmiş. Orta konsolda da değişiklik var. Çift kablosuz şarj alanı ve yeni bardak tutucularla yeniden tasarlandığı belirtiliyor. Gelelim aracın motor yelpazesine.

Motor seçenekleri ve fiyat

Yeni Mondeo'nun kaputunun altında ciddi bir güç artışı söz konusu. 1.5 litrelik turbo benzinli motor artık 196 beygir üretiyor. 2.0 litrelik turbo dört silindirli ünite 261 beygire ulaşmış. Modelin zirvesinde yer alan hibrit sistem ise tam 288 beygir güç sunarak segmentinde iddialı bir konuma yerleşiyor. Benzinli motorların 8 ileri otomatik şanzımanla, hibritin ise CVT ile kombine edildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Çin'deki üretim sayesinde varlığını sürdüren Mondeo'nun makyajlı 2026 versiyonu Çin pazarında 150.000 ila 230.000 yuan (yaklaşık 21.200 - 32.500 dolar) fiyat etiketleriyle satışa sunulacak. Her ne kadar yeni Mondeo, Avrupa yollarında boy göstermeyecek olsa da, bu tip modellerde denenen bazı tasarım tercihleri veya teknolojik yenilikler, gelecekte küresel pazarda göreceğimiz diğer Ford araçlarına da yansıyabilir.

