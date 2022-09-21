Mercedes, elektrikli çekicisi eActros LongHaul'u tanıttı: 500 km menzil ve daha fazlası

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Elektrifikasyon süreci sınıf fark etmeksizin otomotivin tüm dallarında kendini belli ediyor. Lojistik ve hizmet sektörünün bel kemiği olan ağır ticari araçlar da buna dahil. Bu kapsamda yıllardır çalışmalar yürüten Mercedes de ilk kez 2020'de duyurduğu elektrikli çekicisi eActros LongHaul'u görücüye çıkarttı.

eActros LongHaul özellikleri

Hannover'deki IAA Transportation 2022 adlı ticari araç fuarında sergilenen elektrikli araç henüz bir prototip. Ancak ilk bakış olarak elektrikli çekicinin üretim versiyonunda nasıl görüneceği hakkında fikir veriyor. Siyah gövdenin farklı renklere sahip çıkartmalarla süslendiği eActros LongHaul'un önü tamamen kapalı bir panel şeklinde tasarlanmış. Bu panelin altında ince bir LED şerit uzanıyor. Ayrıca şirketin mevcut araçlarında da gördüğümüz gibi yan aynalar yerine kameralar kullanılmış. Bu da aracın aerodinamik yapısına katkı sağlıyor.

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Tasarımdan ziyade Mercedes eActros LongHaul'un asıl asıl alameti farikası özellikleri ve performansı. 600 kWsa kapasiteye sahip devasa bir batarya ile donatılan 40 tonluk araç bu sayede tek şarjla 500 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Mercedes, bu büyük bataryaya rağmen ağır ticari araçlar için geliştirilen özel 'Megawatt Şarj İstasyonları' ile sadece 30 dakikada %20'den %80'e kadar dolum vadediyor. Bu da yarım saatte 300 kilometre menzil anlamına geliyor ki bu değer kulağa çok da fena gelmiyor.

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Bununla birlikte, elektrikli çekiciler için geliştirilecek özel dorseler de menzile katkı sağlıyor. Mercedes, Trailer Dynamics ve Krone gibi firmaların eTrailer olarak adlandırılan özel dorseler geliştirdiğini belirtiyor. Şirket, eActros LongHaul'un kendi bataryalarına ve tahrikli akslarına sahip bu dorseler ile kombine edildiğinde 800 kilometreden fazla menzil sunacağını öngörüyor.

Mercedes eActros LongHaul, entegre edilen elektrikli akstan (e-axle) 400 kW sürekli güç alırken bu güç kısa zamanlı da olsa azami 600 kW'a kadar çıkıyor. Şirket, elektrikli aracında lityum demir fosfat batarya kullanarak daha fazla kullanım ömrü ve kullanılabilir enerji sunmayı hedefliyor. Mercedes'in hedefi eActros'un içten yanmalı motorlu muadilleri kadar dayanıklı olması.

Şirket 2023 yılında üretime yakın prototipleri müşteri testleri için hazır hale getirmek istiyor. Asıl üretim 2024 yılında başlayacak.

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Mercedes'ten 500 km menzilli elektrikli TIR: eActros LongHaul