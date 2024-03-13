Epic Games şirketlere yönelik Unreal Engine ücretini belirledi

Unreal Engine yıllık kullanım ücreti
Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun geliştiricisi olmayan şirketlerin Unreal Engine kullanım ücreti kullanıcı başına yıllık 1850$ olarak belirlendi. Film sektörü, tema parkları, dizi sektörü gibi alanlarda bugüne kadar herhangi bir ücret talep edilmiyordu.
Örneğin The Mandalorian dizisi, pandemi öncesinde Unreal Engine 4 temelinde kurulmuş silindir bir sahnede tüm görsel efektleri hazırlayarak gündem olmuştu. Bu sistem yapım ekibine de büyük kolaylık sağlıyordu. Haliyle Epic Games de bunun karşılığını istiyor.
Ücret paketinde Twinmotion, RealityCapture 3D gibi yazılımlar yer alıyor. İstenirse Unreal Engine ve bu iki yazılım ayrı ayrı da kiralanabiliyor. Hali hazırda herhangi bir ücret ödemeyen şirketler için eğer görsel efekt ekibi kalabalıksa Epic Games lisansı önemli bir külfet getirebilir. Şirket en az 1 milyon dolar yıllık geliri olan şirket şartı getirerek külfeti biraz daha hafifletmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.