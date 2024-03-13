Epic Games şirketlere yönelik Unreal Engine ücretini belirledi

Tam Boyutta Gör Unreal Engine motoru uzun yıllardır bize oyun geliştirme tarafını tanımlamıştı ancak son birkaç yıldır örneğin filmlerdeki görsel efektler için bile Unreal Engine kullanılır oldu. Epic Games de bu gelişmelerden faydalanmak istiyor.

Unreal Engine yıllık kullanım ücreti

Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre oyun geliştiricisi olmayan şirketlerin Unreal Engine kullanım ücreti kullanıcı başına yıllık 1850$ olarak belirlendi. Film sektörü, tema parkları, dizi sektörü gibi alanlarda bugüne kadar herhangi bir ücret talep edilmiyordu.

The Mandalorian dizisi Unreal 4 motoru ile görsel efektlerde devrim yapıyor 4 yıl önce eklendi

Örneğin The Mandalorian dizisi, pandemi öncesinde Unreal Engine 4 temelinde kurulmuş silindir bir sahnede tüm görsel efektleri hazırlayarak gündem olmuştu. Bu sistem yapım ekibine de büyük kolaylık sağlıyordu. Haliyle Epic Games de bunun karşılığını istiyor.

Ücret paketinde Twinmotion, RealityCapture 3D gibi yazılımlar yer alıyor. İstenirse Unreal Engine ve bu iki yazılım ayrı ayrı da kiralanabiliyor. Hali hazırda herhangi bir ücret ödemeyen şirketler için eğer görsel efekt ekibi kalabalıksa Epic Games lisansı önemli bir külfet getirebilir. Şirket en az 1 milyon dolar yıllık geliri olan şirket şartı getirerek külfeti biraz daha hafifletmiş.

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Epic Games gelir modelini değiştiriyor