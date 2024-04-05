Türk Telekom eSüper Lig’de play-off heyecanı başlıyor

- Türk Telekom eSüper Lig’de hangi takımlar play-off’a kaldı?
- Play-off maçları 16 Nisan'da Tivibu Spor'da canlı olarak yayınlanacak
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Türk Telekom eSüper Lig’de hangi takımlar play-off’a kaldı?
- Antalyaspor
- Trabzonspor
- Kayserispor
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- İstanbul Başakşehir
- Samsunspor
- MKE Ankaragücü
Play-off maçları 16 Nisan'da Tivibu Spor'da canlı olarak yayınlanacak
8 takımın mücadele edeceği Play-off turu maçları 16 Nisan’da oynanacak. Play-off’ta 4 takım “büyük final” bileti alacak ve şampiyonluk için mücadele verecek. Büyük final maçları 20 Nisan’da oynanacak.
Türk Telekom eSüper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom tarafından düzenleniyor. Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımları yer alıyor. Maçlar FC24 üzerinden oynanıyor. Normal sezon maçlarında olduğu gibi play-off ve büyük final maçları Tivibu Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...