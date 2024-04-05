Tam Boyutta Gör Trendyol Süper Lig takımlarının resmi eSpor takımlarının yer aldığı Türk Telekom eSüper Lig’in ikinci sezonunda normal sezon aşaması sona erdi. Şimdi play-off maçları başlayacak. Türk Telekom eSüper Lig play-off’larında 8 takım mücadele edecek.

Türk Telekom eSüper Lig’de hangi takımlar play-off’a kaldı?

Antalyaspor

Trabzonspor

Kayserispor

Galatasaray

Fenerbahçe

İstanbul Başakşehir

Samsunspor

MKE Ankaragücü

Play-off maçları 16 Nisan'da Tivibu Spor'da canlı olarak yayınlanacak

8 takımın mücadele edeceği Play-off turu maçları 16 Nisan’da oynanacak. Play-off’ta 4 takım “büyük final” bileti alacak ve şampiyonluk için mücadele verecek. Büyük final maçları 20 Nisan’da oynanacak.

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Türk Telekom eSüper Lig, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom tarafından düzenleniyor. Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımları yer alıyor. Maçlar FC24 üzerinden oynanıyor. Normal sezon maçlarında olduğu gibi play-off ve büyük final maçları Tivibu Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.

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Türk Telekom eSüper Lig’de play-off heyecanı başlıyor