Twitch, Güney Kore’deki faaliyetlerini noktaladı

Twitch, Güney Kore’den çıktı
CEO Clancy, işletme maliyetlerini azaltma girişimleri olarak eşler arası yayın denemeleri ve video kalitesinin 720p ile sınırlandırılması gibi örnekler verdi ancak bu önlemlerin maliyetleri düşürmesine rağmen yeterli olmadığının altı çizildi. Clancy, "Twitch Kore'de önemli bir zararla faaliyet gösteriyor ve ne yazık ki işimizin bu ülkede daha sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için ileriye dönük bir yol yok" diyor.
Clancy, Twitch'in Güney Kore'deki hizmetini kapatma kararının şirketin tamamını yansıtmadığını, Kore'nin "benzersiz bir durum" olduğunu, işletme maliyetlerinin "diğer ülkelere göre önemli ölçüde yüksek olduğunu ve bu zorluğu bir süredir açık bir şekilde dile getirdiklerini" söylüyor. Twitch CEO'su, şirketin kapanmadan etkilenen yayıncılara, geçiş yaptıkları rakip yayın hizmetleriyle iletişime geçerek yardımcı olacağını yazıyor. Güney Kore, League of Legends ve DOTA 2 gibi rekabetçi oyunlar için en yetenekli ve popüler takımlardan bazılarına sahip olduğundan, Twitch'in Güney Kore'de kapatılmasının şüphesiz eSpor pazarı üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/94782/twitch-begins-to-fall-with-the-livestreaming-platform-shutting-down-in-south-korea/index.html https://blog.twitch.tv/en/2023/12/05/an-update-on-twitch-in-korea/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.