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    Twitch, Güney Kore’deki faaliyetlerini noktaladı

    Popüler video yayın hizmeti Twitch, dünyanın en büyük e-spor pazarlarından biri olan Güney Kore’de yüksek maliyetler nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldığının açıkladı.
    Twitch, Güney Kore’deki faaliyetlerini noktaladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük canlı yayın şirketinin CEO'su, Twitch'in Kore'de faaliyet göstermesinin maliyetinin "engelleyici derecede pahalı" olduğunu ve işletme maliyetlerini azaltma çabalarına rağmen şirketin hedefine ulaşma konusunda çok az ilerleme kaydettiğini açıkladı. Alınan önlemlere rağmen maliyetlerin yeterli derecede düşürülemediği, bu nedenden ötürü de Twitch’in Güney Kore’den çıktığı duyuruldu.

    Twitch, Güney Kore’den çıktı

    CEO Clancy, işletme maliyetlerini azaltma girişimleri olarak eşler arası yayın denemeleri ve video kalitesinin 720p ile sınırlandırılması gibi örnekler verdi ancak bu önlemlerin maliyetleri düşürmesine rağmen yeterli olmadığının altı çizildi. Clancy, "Twitch Kore'de önemli bir zararla faaliyet gösteriyor ve ne yazık ki işimizin bu ülkede daha sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için ileriye dönük bir yol yok" diyor.

    Clancy, Twitch'in Güney Kore'deki hizmetini kapatma kararının şirketin tamamını yansıtmadığını, Kore'nin "benzersiz bir durum" olduğunu, işletme maliyetlerinin "diğer ülkelere göre önemli ölçüde yüksek olduğunu ve bu zorluğu bir süredir açık bir şekilde dile getirdiklerini" söylüyor. Twitch CEO'su, şirketin kapanmadan etkilenen yayıncılara, geçiş yaptıkları rakip yayın hizmetleriyle iletişime geçerek yardımcı olacağını yazıyor. Güney Kore, League of Legends ve DOTA 2 gibi rekabetçi oyunlar için en yetenekli ve popüler takımlardan bazılarına sahip olduğundan, Twitch'in Güney Kore'de kapatılmasının şüphesiz eSpor pazarı üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/94782/twitch-begins-to-fall-with-the-livestreaming-platform-shutting-down-in-south-korea/index.html https://blog.twitch.tv/en/2023/12/05/an-update-on-twitch-in-korea/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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