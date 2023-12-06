Twitch, Güney Kore’deki faaliyetlerini noktaladı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük canlı yayın şirketinin CEO'su, Twitch'in Kore'de faaliyet göstermesinin maliyetinin "engelleyici derecede pahalı" olduğunu ve işletme maliyetlerini azaltma çabalarına rağmen şirketin hedefine ulaşma konusunda çok az ilerleme kaydettiğini açıkladı. Alınan önlemlere rağmen maliyetlerin yeterli derecede düşürülemediği, bu nedenden ötürü de Twitch’in Güney Kore’den çıktığı duyuruldu.

Twitch, Güney Kore’den çıktı

CEO Clancy, işletme maliyetlerini azaltma girişimleri olarak eşler arası yayın denemeleri ve video kalitesinin 720p ile sınırlandırılması gibi örnekler verdi ancak bu önlemlerin maliyetleri düşürmesine rağmen yeterli olmadığının altı çizildi. Clancy, "Twitch Kore'de önemli bir zararla faaliyet gösteriyor ve ne yazık ki işimizin bu ülkede daha sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için ileriye dönük bir yol yok" diyor.

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Clancy, Twitch'in Güney Kore'deki hizmetini kapatma kararının şirketin tamamını yansıtmadığını, Kore'nin "benzersiz bir durum" olduğunu, işletme maliyetlerinin "diğer ülkelere göre önemli ölçüde yüksek olduğunu ve bu zorluğu bir süredir açık bir şekilde dile getirdiklerini" söylüyor. Twitch CEO'su, şirketin kapanmadan etkilenen yayıncılara, geçiş yaptıkları rakip yayın hizmetleriyle iletişime geçerek yardımcı olacağını yazıyor. Güney Kore, League of Legends ve DOTA 2 gibi rekabetçi oyunlar için en yetenekli ve popüler takımlardan bazılarına sahip olduğundan, Twitch'in Güney Kore'de kapatılmasının şüphesiz eSpor pazarı üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor.

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