Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı

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COVID-19 salgınının etkisiyle evlere kapanan oyuncular güzel vakit geçirdikleri hobisine ayırdığı bütçeyi bir hayli esnetti.

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Oyuncular kesenin ağzını açtı

NPD Group’un hazırladığı rapora göre PC oyuncuları geçtiğimiz yıl 2019’a kıyasla donanım ve aksesuarlara %62 daha fazla harcadı. Toplamda 3.5 milyar dolara ulaşan pazarda oyuncu aksesuarları piyasası gelirlerde %81 artış yaşarken donanım satışlarında bu oran %57 olarak kayda geçti. Kullanıcıların oyunlarda harcadığı miktarsa bir önceki yıla göre %19 arttı.

Raporu hazırlayan NPD teknolojinin Sektörü Danışmanı Stephen Baker’a göre tarihi bir yıl olan 2020’nin ardından 2021’de donanım ve ekipman pazarı %3 büyüyecek.

Ayrıca Bkz. "Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi"

Donanım ve ekipman piyasasının endüstrinin genel büyüme oranının üzerinde seyredeceğini tahmin eden NPD’ye göre kar marjlarında aynı oranda iyileşme beklenmiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/pc-gamers-spent-62-more-on-pc-gaming-in-2020-than-in-2019.html

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