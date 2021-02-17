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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı

    Pandeminin hakim olduğu geçtiğimiz yıl bazı sektörler için olumlu geçti. Son rapora göre oyuncular donanım ve aksesuarlara için ayırdığı bütçeyi bir hayli genişletmişe benziyor.
    17 Şubat 2021, 23:00 (5 sa.)
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı
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    COVID-19 salgınının etkisiyle evlere kapanan oyuncular güzel vakit geçirdikleri hobisine ayırdığı bütçeyi bir hayli esnetti.

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    Oyuncular kesenin ağzını açtı

    NPD Group’un hazırladığı rapora göre PC oyuncuları geçtiğimiz yıl 2019’a kıyasla donanım ve aksesuarlara %62 daha fazla harcadı. Toplamda 3.5 milyar dolara ulaşan pazarda oyuncu aksesuarları piyasası gelirlerde %81 artış yaşarken donanım satışlarında bu oran %57 olarak kayda geçti. Kullanıcıların oyunlarda harcadığı miktarsa bir önceki yıla göre %19 arttı.

    Raporu hazırlayan NPD teknolojinin Sektörü Danışmanı Stephen Baker’a göre tarihi bir yıl olan 2020’nin ardından 2021’de donanım ve ekipman pazarı %3 büyüyecek.

    Ayrıca Bkz. "Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi"

    Donanım ve ekipman piyasasının endüstrinin genel büyüme oranının üzerinde seyredeceğini tahmin eden NPD’ye göre kar marjlarında aynı oranda iyileşme beklenmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/pc-gamers-spent-62-more-on-pc-gaming-in-2020-than-in-2019.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartlarının piyasada olmaması sektörü tıkadı. Son üç dört ay eksiye düştüğünü düşünüyorum.
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    JaReD22 4 sa. ( Mesaj Silindi ) homebird
    Adam sistemi topluyor bi bakıyor o da ne ekran kartı yok varsa da fiyatı 3 4 katı sonra toplamaktan vazgeçiyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pcler yıllardır üstüne koyarak büyüyor. Ps ve xbox gibi ev konsollarininsa pastadaki payı küçülüyor.
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    Yoizhik (Fatih U.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı piyasası yüzünden daha fazla harcadık, hala kar marjları artmıyorsa gözlerini toprak doyursun ne diyelim.
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    ARISLCK 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de harcayabilende %100 daha fazla verdi.
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    Arisaka 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dışarı çıkıp harcayamadığı parayla donanım aldı millet başka açıklaması yok.
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