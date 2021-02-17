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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi

    Oyuncu camiası stoklarda bulunamayan donanımları tedirginlikle takip ederken Zotac’tan üzücü bir tweet geldi. Firmanın pc oyunculuğu etiketlerini kullanma cesareti ise daha da can sıkıcı.
    17 Şubat 2021, 18:15 (10 sa.)
    2,5b
    7
    32
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi
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    Ryzen 5000, RTX 3000 ve RX 6000 derken yeni donanımlar oldukça etkileyici performans artışı sundu. Buna karşın yeni donanımlar bir türlü tam anlamıyla raflarda yerini alamadı.

    Kullanıcıların eleştirdiği Nvidia ve iş ortakları kanadı ise durumu düzeltmeye yönelik dişe dokunur adımlar atmak bir kenara madencilere doğrudan fabrikadan satış gibi ortaya çıkan iddialarla oyuncuların tepkisini çekiyor.

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    Zotac ekran kartları kripto para kazmak için hazır!

    Zotac’ın son attığı tweet ise zaten taşan bardağa büyük bir damla daha ekledi. Firma RTX 3070 Twin Edge ekran kartlarının kripto para kazısı sisteminde toplu yer aldığı görseli paylaştığı tweet’inde kartlarının coin kazmak için hazır olduğunu belirtti.

    Zotac’ın tutumu buraya kadar yeteri kadar can sıkıcı olmasına karşın bu kadarla sınırlı da değil. Firma Tweet’ine eklediği PCMR, Gaming ve PCGaming benzeri etiketlerle adeta oyuncu camiası ile dalga geçti.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor"

    Firma paylaştığı tweet’ini kaldırsa da paylaşım bir kere yapıldı. Görünüşe göre Zotac madencilere karşı mücadele etmek yerine karlı alışverişi tercih ediyor.



    https://videocardz.com/newz/zotac-publically-endorsing-gpu-mining-farm-tags-it-pcgaming Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Taştaş geçmiş resmen.
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    TheContact (Heykır Okan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar da haklı. İş yapıyor. 2 tane oyuncuya 2 tane kart satacak diye uğraşmıyor. 1 madenciye geliyor 20-30 kart satıyor. Alan memnun veren memnun. Bize de izlemesi kalıyor.
    Adamlar da haklı. İş yapıyor. 2 tane oyuncuya 2 tane kart satacak diye uğraşmıyor. 1 madenciye geliyor 20-30 kart satıyor. Alan memnun veren memnun. Bize de izl...
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    monacomen 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada firmaya laf etmek gereksiz. Ayrıca o oyuncuların bu kartları alıp madencilik yapmayacağı ne malum? Firmanın suçu ne niye kendini suçlu hissetsin ki hepiniz aynısının lacivertisiniz ben de mavisi olayım suç mu demiş iyi demiş.
    Burada firmaya laf etmek gereksiz. Ayrıca o oyuncuların bu kartları alıp madencilik yapmayacağı ne malum? Firmanın suçu ne niye kendini suçlu hissetsin ki hepin...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    Z zurnaci 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay oç zotac
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    huso 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dunya Capında Bu İsi Cozmek İcin Cıkacaksın Kripto para diye birsey kabul etmiyoruz diyecek Devletler...

    Ulke Capında cozmek icin ise Okkalı Vergi Getireceksin,Karaborsa,Stokculuk dan yapan herkese Distribitor,Perakendeci,İnternet kafeler,Bireysel im deyip 2den fazla Ekran Kartı alıp 40/100/400 kart alıp Evde,isyerinde,Ciftliklerde,Sanayide bu isi yapanlara Cezayı keseceksin.Baska turlu cozulmez.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri de çıkıp bu karaborsacılıklar için dava açmayacak mı acaba? Şöyle mahkemede okkalı ceza yeseler filan güzel olurdu.
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    H hopeyoung 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eth fişi çekilecek gibi duruyor ama hayırlısı.
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    manohazim 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hocam firmalar için önemli olan satmak bu hemfikir olduğumuz durum da olası senaryoları düşünmeden dümdüz yorumlamış herkes olayı müşteri potansiyeli de önemli ortaya atayım bir senaryo bu firmalar oyuncuları bezdirdi oyuncu camiası nın %70 i konsola geçti diyelim 1-2 sene düzen bu şekilde gitti sonra bu kar ettiren coinler dedi ki biz sisteme 10.000 karttan az kullanıcıları almıyoruz bu işi mevcut büyük mining firmalarıyla sürdüreceğiz nvidia ve iş ortakları kime kart satacak sonra bu işin asıl kitlesini kaybettikten sonra ? belki ben abartı düşünüyorum siz haklısınız orasını bilemem
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    emre1393 (Emre K......) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    madenci ayağına kadar gelip, garantisiz, paketsiz, piyasanın üstünde fiyata alacaksa üreticinin canına minnet, oyuncuyu kim takar.
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    xgny58x (Günay Erat) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu duruma oyun geliştiricileri ne diyor acaba? Yakında oyun satabilecek kitle kalmayacak o zaman ne olacak? Bu iş bir yerde patlayacak ama nerede o bilinmiyor.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartları dönemi tarih oldu. GeForce now gibi sistemlere kaldık.
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madencilerle oyuncular aynı anda göçse de ortam biz emekçilere kalsa ya la?!



    "Eğlenmek için manyak görüntülere gerek yoktur" minvalinde eğlenceye odaklanan işler çıkarsa birileri. Nintendo süper tutturmuştu, tam onikiden vurmuştu mesela.



    Bir yandan 400 lira bir oyun, bir yandan ekran kartı muhabbeti... Milyar dolarlık oyun şirketleri. Sürülen koyunlar... Bu iş ben gençken böyle değildi. Bu derece ağır ticari değildi. Boku çıktı muhabbetin. Alayı patlasa mutlu olurum.



    Yıllar önce bıraktım oyunları. Daha doğrusu hala ara ara tropico falan oynuyorum. civ oynayan kaç kişiyiz mesela? C&C? Hala red alert oynar mı bir insan?!



    Neyse, şaka bir yana, bu işlerle zaman geçirecek zamanım olsa büroda yatan CNC makinesini toplarım. artık böyle. Tüketmiyorum, üretiyorum. Lazer CNC de var, 3d printer da var, CNC de var.



    Bir ara da dizgi Makinesi alacağım kafayı kırıp. Ama henüz 6500 dolares ateşleme durumum yok. bir mal oyun pc'sinden daha mantıklı gibi... Neyse...



    Bence, pandemi etkileri normalledigi an normale döner. En büyük sıkıntı 4gb ekran kartlarının etherium kazmak için çöp olmuş olması. Şu anki panik halinde kart toplama bundan. O panik geçince, çin tedariği de normalleyince zamanla bu iş normale döner...



    Aranızda ram krizini hatırlayacak kadar yaşlı olan kaç kişi var? Panik yapmayın. Oyuncuya kart yetismezse, oyun firmaları kartçılarla olan anlaşmaları bozar, sizin kartı kanırtmayacak çözümlerle gelirler. O yüzden üretici, oyuncuyu küstürmez. Çünkü mining bugün var, yarını belli değil. Oyuncu ise hep var olacak.



    Sakin olun siz. Bu ara dolarinizi kart olarak değil, dolar olarak saklayın. 1-2 yıla tekrar bir düzene gireriz.
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    ankaland (mehmet yok) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    zotac denen çöp, oyuncuyla dalga geçer oldu.. inşallah madencilik tamamen çökerde zotac firması onla beraber gider.. bu günden sonra zotac alacağıma 9 taş oynarım daha iyi..
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    zotac rtx 3070, rtx 3070 ve
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