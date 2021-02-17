Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi

Ryzen 5000, RTX 3000 ve RX 6000 derken yeni donanımlar oldukça etkileyici performans artışı sundu. Buna karşın yeni donanımlar bir türlü tam anlamıyla raflarda yerini alamadı.
Kullanıcıların eleştirdiği Nvidia ve iş ortakları kanadı ise durumu düzeltmeye yönelik dişe dokunur adımlar atmak bir kenara madencilere doğrudan fabrikadan satış gibi ortaya çıkan iddialarla oyuncuların tepkisini çekiyor.İlginizi Çekebilir RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir
Zotac ekran kartları kripto para kazmak için hazır!
Zotac’ın son attığı tweet ise zaten taşan bardağa büyük bir damla daha ekledi. Firma RTX 3070 Twin Edge ekran kartlarının kripto para kazısı sisteminde toplu yer aldığı görseli paylaştığı tweet’inde kartlarının coin kazmak için hazır olduğunu belirtti.
Zotac’ın tutumu buraya kadar yeteri kadar can sıkıcı olmasına karşın bu kadarla sınırlı da değil. Firma Tweet’ine eklediği PCMR, Gaming ve PCGaming benzeri etiketlerle adeta oyuncu camiası ile dalga geçti.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor"
Firma paylaştığı tweet’ini kaldırsa da paylaşım bir kere yapıldı. Görünüşe göre Zotac madencilere karşı mücadele etmek yerine karlı alışverişi tercih ediyor.
https://videocardz.com/newz/zotac-publically-endorsing-gpu-mining-farm-tags-it-pcgaming Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ulke Capında cozmek icin ise Okkalı Vergi Getireceksin,Karaborsa,Stokculuk dan yapan herkese Distribitor,Perakendeci,İnternet kafeler,Bireysel im deyip 2den fazla Ekran Kartı alıp 40/100/400 kart alıp Evde,isyerinde,Ciftliklerde,Sanayide bu isi yapanlara Cezayı keseceksin.Baska turlu cozulmez.
"Eğlenmek için manyak görüntülere gerek yoktur" minvalinde eğlenceye odaklanan işler çıkarsa birileri. Nintendo süper tutturmuştu, tam onikiden vurmuştu mesela.
Bir yandan 400 lira bir oyun, bir yandan ekran kartı muhabbeti... Milyar dolarlık oyun şirketleri. Sürülen koyunlar... Bu iş ben gençken böyle değildi. Bu derece ağır ticari değildi. Boku çıktı muhabbetin. Alayı patlasa mutlu olurum.
Yıllar önce bıraktım oyunları. Daha doğrusu hala ara ara tropico falan oynuyorum. civ oynayan kaç kişiyiz mesela? C&C? Hala red alert oynar mı bir insan?!
Neyse, şaka bir yana, bu işlerle zaman geçirecek zamanım olsa büroda yatan CNC makinesini toplarım. artık böyle. Tüketmiyorum, üretiyorum. Lazer CNC de var, 3d printer da var, CNC de var.
Bir ara da dizgi Makinesi alacağım kafayı kırıp. Ama henüz 6500 dolares ateşleme durumum yok. bir mal oyun pc'sinden daha mantıklı gibi... Neyse...
Bence, pandemi etkileri normalledigi an normale döner. En büyük sıkıntı 4gb ekran kartlarının etherium kazmak için çöp olmuş olması. Şu anki panik halinde kart toplama bundan. O panik geçince, çin tedariği de normalleyince zamanla bu iş normale döner...
Aranızda ram krizini hatırlayacak kadar yaşlı olan kaç kişi var? Panik yapmayın. Oyuncuya kart yetismezse, oyun firmaları kartçılarla olan anlaşmaları bozar, sizin kartı kanırtmayacak çözümlerle gelirler. O yüzden üretici, oyuncuyu küstürmez. Çünkü mining bugün var, yarını belli değil. Oyuncu ise hep var olacak.
Sakin olun siz. Bu ara dolarinizi kart olarak değil, dolar olarak saklayın. 1-2 yıla tekrar bir düzene gireriz.
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