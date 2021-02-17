Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi

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Ryzen 5000, RTX 3000 ve RX 6000 derken yeni donanımlar oldukça etkileyici performans artışı sundu. Buna karşın yeni donanımlar bir türlü tam anlamıyla raflarda yerini alamadı.

Kullanıcıların eleştirdiği Nvidia ve iş ortakları kanadı ise durumu düzeltmeye yönelik dişe dokunur adımlar atmak bir kenara madencilere doğrudan fabrikadan satış gibi ortaya çıkan iddialarla oyuncuların tepkisini çekiyor.

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Zotac ekran kartları kripto para kazmak için hazır!

Zotac’ın son attığı tweet ise zaten taşan bardağa büyük bir damla daha ekledi. Firma RTX 3070 Twin Edge ekran kartlarının kripto para kazısı sisteminde toplu yer aldığı görseli paylaştığı tweet’inde kartlarının coin kazmak için hazır olduğunu belirtti.

Zotac’ın tutumu buraya kadar yeteri kadar can sıkıcı olmasına karşın bu kadarla sınırlı da değil. Firma Tweet’ine eklediği PCMR, Gaming ve PCGaming benzeri etiketlerle adeta oyuncu camiası ile dalga geçti.

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Ayrıca Bkz. "RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor"

Firma paylaştığı tweet’ini kaldırsa da paylaşım bir kere yapıldı. Görünüşe göre Zotac madencilere karşı mücadele etmek yerine karlı alışverişi tercih ediyor.

https://videocardz.com/newz/zotac-publically-endorsing-gpu-mining-farm-tags-it-pcgaming

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