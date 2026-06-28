Lenovo’dan metal gövdeli yeni oyuncu faresi: Lecoo Bellator GM104

Lecoo Bellator GM104 özellikleri
Bellator GM104, içi boş iskelet yapısına sahip magnezyum-alüminyum alaşım gövdesi sayesinde yalnızca 55 gram ağırlığında. 116,77 x 59,32 x 38,31 mm ölçülerindeki fare, farklı tutuş stillerine uyum sağlayacak kompakt bir yapıya sahip. Lenovo, düşük ağırlığın uzun oyun seanslarında el ve bilek yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.
Mouse'un kalbinde PixArt’ın PAW3950 optik sensörü yer alıyor. Sensör, 400 ila 30.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyet sunarken, 750 IPS izleme hızı ve 50G ivme desteğiyle hızlı hareketlerde yüksek doğruluk vaat ediyor.
Yeni oyuncu faresi, 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 5.2 ve USB-C üzerinden kablolu olmak üzere üç farklı bağlantı modunu destekliyor. Bluetooth modu üzerinden aynı anda üç farklı cihazla eşleşebilen fare, cihazlar arasında hızlı geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Kablolu kullanım sırasında ise pil şarj edilmeye devam ediyor.
Bellator GM104, 300 mAh kapasiteli şarj edilebilir lityum iyon pil ile geliyor. Lenovo’ya göre güç tasarrufu modunda fare 80 saatin üzerinde kullanım süresi sunabiliyor. Dayanıklılık tarafında ise ana tuşların altında kullanılan mekanik anahtarlar 100 milyon tıklama ömrüyle dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş