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    Lenovo’dan metal gövdeli yeni oyuncu faresi: Lecoo Bellator GM104

    Lenovo, yeni üst seviye kablosuz oyuncu faresini duyurdu. Havacılık sınıfı magnezyum-alüminyum metal gövdesiyle dikkat çeken model, üst düzey teknik özellikleriyle rekabetçi oyuncuları hedefliyor.

    Lenovo’dan metal gövdeli yeni oyuncu faresi: Lecoo Bellator GM104 Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Çin’de yeni kablosuz oyuncu faresi Lecoo Bellator GM104 modelini duyurdu. Havacılık sınıfı magnezyum-alüminyum alaşımdan üretilen metal gövdesiyle dikkat çeken model, hafif tasarımı ve üst düzey teknik özellikleriyle rekabetçi oyuncuları hedefliyor. Bellator GM104, Çin’de 649 yuan (95 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Lecoo Bellator GM104 özellikleri

    Bellator GM104, içi boş iskelet yapısına sahip magnezyum-alüminyum alaşım gövdesi sayesinde yalnızca 55 gram ağırlığında. 116,77 x 59,32 x 38,31 mm ölçülerindeki fare, farklı tutuş stillerine uyum sağlayacak kompakt bir yapıya sahip. Lenovo, düşük ağırlığın uzun oyun seanslarında el ve bilek yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

    Mouse'un kalbinde PixArt’ın PAW3950 optik sensörü yer alıyor. Sensör, 400 ila 30.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyet sunarken, 750 IPS izleme hızı ve 50G ivme desteğiyle hızlı hareketlerde yüksek doğruluk vaat ediyor.

    Lenovo’dan metal gövdeli yeni oyuncu faresi: Lecoo Bellator GM104 Tam Boyutta Gör
    Bellator GM104’ün öne çıkan özelliklerinden biri de hem kablolu USB-C hem de 2.4 GHz kablosuz bağlantı üzerinden desteklenen 8.000Hz polling rate değeri. Bu sayede giriş gecikmesi 0,125 ms seviyesine kadar düşürülerek özellikle rekabetçi oyunlarda daha hızlı tepki süresi sağlanıyor.

    Yeni oyuncu faresi, 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth 5.2 ve USB-C üzerinden kablolu olmak üzere üç farklı bağlantı modunu destekliyor. Bluetooth modu üzerinden aynı anda üç farklı cihazla eşleşebilen fare, cihazlar arasında hızlı geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Kablolu kullanım sırasında ise pil şarj edilmeye devam ediyor.

    Bellator GM104, 300 mAh kapasiteli şarj edilebilir lityum iyon pil ile geliyor. Lenovo’ya göre güç tasarrufu modunda fare 80 saatin üzerinde kullanım süresi sunabiliyor. Dayanıklılık tarafında ise ana tuşların altında kullanılan mekanik anahtarlar 100 milyon tıklama ömrüyle dikkat çekiyor.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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