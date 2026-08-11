Lenovo, uygun fiyatlı 34 inç 240Hz kavisli oyuncu monitörünü satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Lenovo, oyunculara yönelik yeni kavisli ultra geniş monitörü Legion 34W-2C’yi Çin’de satışa sundu. 34 inç sınıfındaki monitör, yüksek yenileme hızı, WQHD çözünürlüğü ve geniş renk gamı desteğiyle özellikle rekabetçi oyunları hedefliyor. Monitör, Çin'de 1.799 yuan (266 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Lenovo Legion 34W-2C özellikleri

Lenovo Legion 34W-2C, 21:9 en-boy oranına sahip VA panel kullanıyor. 3440 x 1440 piksel WQHD çözünürlük sunan ekran, 1500R kavis ile geliyor. Bu kavis, monitörün kenarlarını kullanıcının görüş alanına daha yakın tutarak özellikle geniş ekranlı oyunlarda daha sürükleyici bir deneyim sağlamayı amaçlıyor. VA panel sayesinde monitör, 4000:1 seviyesinde yüksek kontrast oranına ulaşıyor. Tipik parlaklık değeri 400 nit olan ekran, 410 nit seviyesine kadar çıkabiliyor ve temel DisplayHDR 400 desteği sunuyor.

Legion 34W-2C’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri 240 Hz yenileme hızı. Lenovo, monitörde tepki sürelerini optimize etmek için farklı overdrive seçenekleri sunuyor. Gri tonları arası tepki süresi, ayarlara bağlı olarak 5 ms ile 1 ms arasında değişiyor. Ayrıca özel Esports profili kullanıldığında 0,5 ms MPRT tepki süresi elde edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Monitör, AMD FreeSync Premium ve VESA AdaptiveSync teknolojilerini destekliyor. Bu sayede ekran yırtılmalarının ve görüntü takılmalarının azaltılması hedefleniyor. Lenovo ayrıca monitöre oyuncular için ekran üstü nişangah, yenileme hızı göstergesi ve karanlık bölgelerdeki detayları daha görünür hale getiren karanlık alan iyileştirme modu gibi özellikler eklemiş.

Renk tarafında 8-bit + FRC teknolojisi üzerinden 10 bit renk derinliği sunan Legion 34W-2C, sRGB renk gamının yüzde 99’unu ve DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsıyor.

Lenovo’nun LADM yazılımı üzerinden renk ayarları yapılabilirken, monitörde donanım seviyesinde düşük mavi ışık teknolojisi de bulunuyor. Eyesafe 2.0 ve TÜV Rheinland sertifikalarına sahip olan model, DC dimming teknolojisi sayesinde titreşimi azaltmayı da amaçlıyor.

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Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.1 FRL ve bir adet DisplayPort 1.4 portu bulunuyor. Hem HDMI hem de DisplayPort bağlantıları, monitörün 3440 x 1440 çözünürlükte 240 Hz yenileme hızından tam olarak yararlanmasına olanak tanıyor.

Monitör, 135 mm yükseklik ayarı, her iki yönde 30 derece döndürme ve -5 ila 22 derece arasında eğim aralığı sağlayan ayarlanabilir bir stand ile birlikte geliyor. Ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği sayesinde üçüncü taraf monitör kollarıyla da kullanılabiliyor.

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