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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

    Stoklarda bulunamayan RTX 3060 Ti’dan sonra RTX 3060’ı beklemeyekoyulan oyuncu camiası görünüşe göre bütçe dostu modele de madencilerin akın etmesi nedeniyle zor erişecek.
    09 Şubat 2021, 11:10 (1 hf.)
    9,1b
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    52
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    17

    Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı
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    Performansıyla heyecanlandıran kartların ardından gelen stok sıkıntısı haberleri giderek daha fazla can sıkıyor. Son paylaşılan fotoğraf bu kadarına da pes dedirtti.

     

    Geçtiğimiz günlerde madencilerin ekran kartlarını Çin’de direkt fabrikadan topluca tükettiğini paylaşmamızın ardından beklentiler Ampere ailesinin orta segmentteki yeni üyesinin üzerindeydi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor

    Oyunculara açılmadan madencilerin eline ulaştı

    Reddit’te bir kullanıcının yaptığı paylaşım kartı bekleyenleri üzdü. Avrupada’ki bir perakendecinin madenciye sattığı Gigabyte RTX 3060 12 GB Eagle OC henüz satışa sunulmasına 2 hafta varken yanlış ellere ulaşmış durumda.

    Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı
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    Kullanıcının gönderilerine göre RTX 3060 Ti sipariş eden madenci satıcının stoklarda bulamaması nedeniyle yerine RTX 3060 teslim almış. RTX 3070 ve RTX 3060 Ti'ın çalıştığı kripto para kazı sisteminde kartı çalıştırmaya çalışan madenci Nvidia'nın mevcut sürücüsünün modeli tanımadığını belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi"

    Kullanıcının 360 GB/s bant genişliği rapor ettiği kart ABD’de 329 dolardan itibaren satışa sunulacak. Nvidia’nın başlangıçta MSPR seviyesinde fiyatlar beklediği RTX 3060 hali hazırda yer tutucu rakamlar olsa da 428 Euro’dan 600 Euro’ya doğru uzanıyor.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-12-gb-graphics-card-officially-launches-25th-february-329-usd/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya yemin ediyorum imdat ya.
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    Mugetsuga 1 hf. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Mantıklı bir savunma değil.

    Madenciler kişi başı 50, 100 hatta 1000 adet ekran kartı alıyor.

    Oyuncular 50 tane kart alıp 1440 fps ultra + ultra oyun mu oynuyor? Hayır o yüzden kişi başı 1 adet alıyorlar.

    Şu anda kartlar tükendiğine göre de tekil oyuncu sayısı ihtiyacından çok daha fazlasını madenciler tüketiyor demektir. (Bu dediğim kısmı umarım anlarsın)

    Serbest piyasa mantığı kara borsaya dönüşüyorsa bu serbest piyasa değildir.

    Yazık
    Mantıklı bir savunma değil. Madenciler kişi başı 50, 100 hatta 1000 adet ekran kartı alıyor. Oyuncular 50 tane kart alıp 1440 fps ultra + ultra ...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) VaporWave
    Teşbihte hata olmazmış: Mahallenizdeki fırında pişen ekmeği birileri gelip kasa kasa alsalar, biz bunları hayvanlarımıza yedirip daha çok verimli süt üreteceğiz deseler ve siz ekmeksiz kalsanız ne derdiniz?

    Ben fırıncı olsam satmazdım gerçi... Esnaflık öldü, vahşi kapitalizm sağolsun.
    Teşbihte hata olmazmış: Mahallenizdeki fırında pişen ekmeği birileri gelip kasa kasa alsalar, biz bunları hayvanlarımıza yedirip daha çok verimli süt üreteceğiz...
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    Yanıtla +22
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı durumdayım :D 5600x beklerken 3700x uygun fiyata denk getirip aldım. Gt640 can çekişiyor kasada. Bakalım inşallah 3060 stokları bol gelir ülkeye.
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    T Tface (Ali ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dikkatinizi çekti mi bilmem de RTX 3060'ın kutusunda 3 tane rtx 3060 yanyana... Görsellere dikkatli bakınız... Hangi gamer ya da profesyonel render vs işi yapan 3-5 tane kartı yanyana bağlayıp kullanıyor ?? Yani durumdan ekran kartı üreticileri de çok memnun sizin çırpınmanız boşa, daha da artsın şu mining işi diyor firmalar...
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    cherami (Ali -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu BİTCOİN madencilik olaylarınada bir sanal koronavirüs bulaşsa da komple silinse dünyadan..
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    KanKoKan (timur girgin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    20.000 TL ye Asus rog strix 3090 OC modelini almıştım, kart 30.000 TL olmuş madenciler yüzünden, şaka gibi, üstelik dolar 7.6 TL idi şimdi 7 TL.
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    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu maden olayını çıkartana iyi sövüyorum
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nereden sipariş ettiğini öğrenebilir miyim? Geç olmadan bende almak istiyorum stoklar yine oyunculara kalmayacak gibi.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3060Ti'yı kaçırdım şimdi almak istesem 2 çıkış fiyatının 2 katına satılıyor. 3060 çıkıcak onu alırız dedim o da hayal gibi duruyor umarım alabilirim bu hayatta neye elimi attıysam çürüyor zaten harbiden imdat ya
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    Rindaman ( -) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    SVIHS
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    huso 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam konuya yazmıs arkadasım 400 tane Kart aldı diye, bir kere kokten cozum bu kripto para sacmalıgını yasaklamak, maden kazıyormus ne cıkarıyon altın mı cıkarıyon,komur mu cıkarıyon,elmas mı cıkarıyon,kayıt tutuyormus neyişn kaydını tutuyon, denklem cozuyormus ...

    Sonra bu toplu alanları ticari diyeceksin,vergiyi bindireceksin,stokculuk ve karaborsacılıktan vereceksin cezayı, elektrik sistemini cokertmekten sebekeye yuk bindirmekten de vereceksin cezasını, Duny Elektrik harcıyorlar elektirk ithal ne yaptıkalrı ne amaca hizmet ettikleri soru isareti , isin tum kokeninde yatan ise calısmadan para kazanma istegi...

    Alan da ne varmıs demis arkadas yapay zeka vs demis, nasıl ne var ya adam 400 tane 1400 tane kart alıyor ben son kullanıcıyım diye bunun nesi normal?
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    engineer037 (Şemsettin Dere) 5 gün ( Mesaj Silindi ) huso
    Biraz kripto para nedir araştır önce direkt yasaklansın demiş ya. Ne desem boş bu adama.
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    P ProHan (Gökhan Acar) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ya 3060 profittir, örnekse oyuncular olarak biz de 3060ti alırız, ya 3080profittir o zaman gider 3070 alırız, sonuçta bu kartlardan sadece biri en profit kart, madencilikte daha az getiri veren kartı kullanmak çok riskli hele yasal bir bankada nakde çevrilmemişse coinler 1 gecede elinde sadece elektrik faturaları kalıverir madencinin. Bu işi yapanların çoğu kulaktan dolma bilgilerle başkalarına kurdurtuyor sistemleri görünen o ki.
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