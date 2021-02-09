Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

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Performansıyla heyecanlandıran kartların ardından gelen stok sıkıntısı haberleri giderek daha fazla can sıkıyor. Son paylaşılan fotoğraf bu kadarına da pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde madencilerin ekran kartlarını Çin’de direkt fabrikadan topluca tükettiğini paylaşmamızın ardından beklentiler Ampere ailesinin orta segmentteki yeni üyesinin üzerindeydi.

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Reddit’te bir kullanıcının yaptığı paylaşım kartı bekleyenleri üzdü. Avrupada’ki bir perakendecinin madenciye sattığı Gigabyte RTX 3060 12 GB Eagle OC henüz satışa sunulmasına 2 hafta varken yanlış ellere ulaşmış durumda.

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Kullanıcının gönderilerine göre RTX 3060 Ti sipariş eden madenci satıcının stoklarda bulamaması nedeniyle yerine RTX 3060 teslim almış. RTX 3070 ve RTX 3060 Ti'ın çalıştığı kripto para kazı sisteminde kartı çalıştırmaya çalışan madenci Nvidia'nın mevcut sürücüsünün modeli tanımadığını belirtmiş.

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Kullanıcının 360 GB/s bant genişliği rapor ettiği kart ABD’de 329 dolardan itibaren satışa sunulacak. Nvidia’nın başlangıçta MSPR seviyesinde fiyatlar beklediği RTX 3060 hali hazırda yer tutucu rakamlar olsa da 428 Euro’dan 600 Euro’ya doğru uzanıyor.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-12-gb-graphics-card-officially-launches-25th-february-329-usd/

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