Oyuncular RTX 3060’ı beklerken madenciler almaya başladı

Performansıyla heyecanlandıran kartların ardından gelen stok sıkıntısı haberleri giderek daha fazla can sıkıyor. Son paylaşılan fotoğraf bu kadarına da pes dedirtti.
Geçtiğimiz günlerde madencilerin ekran kartlarını Çin’de direkt fabrikadan topluca tükettiğini paylaşmamızın ardından beklentiler Ampere ailesinin orta segmentteki yeni üyesinin üzerindeydi.İlginizi Çekebilir Madenciler bu sefer de oyuncu dizüstülerine hücum ediyor
Oyunculara açılmadan madencilerin eline ulaştı
Reddit’te bir kullanıcının yaptığı paylaşım kartı bekleyenleri üzdü. Avrupada’ki bir perakendecinin madenciye sattığı Gigabyte RTX 3060 12 GB Eagle OC henüz satışa sunulmasına 2 hafta varken yanlış ellere ulaşmış durumda.
Kullanıcının gönderilerine göre RTX 3060 Ti sipariş eden madenci satıcının stoklarda bulamaması nedeniyle yerine RTX 3060 teslim almış. RTX 3070 ve RTX 3060 Ti'ın çalıştığı kripto para kazı sisteminde kartı çalıştırmaya çalışan madenci Nvidia'nın mevcut sürücüsünün modeli tanımadığını belirtmiş.
Ayrıca Bkz. "Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi"
Kullanıcının 360 GB/s bant genişliği rapor ettiği kart ABD’de 329 dolardan itibaren satışa sunulacak. Nvidia’nın başlangıçta MSPR seviyesinde fiyatlar beklediği RTX 3060 hali hazırda yer tutucu rakamlar olsa da 428 Euro’dan 600 Euro’ya doğru uzanıyor.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-3060-12-gb-graphics-card-officially-launches-25th-february-329-usd/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Madenciler kişi başı 50, 100 hatta 1000 adet ekran kartı alıyor.
Oyuncular 50 tane kart alıp 1440 fps ultra + ultra oyun mu oynuyor? Hayır o yüzden kişi başı 1 adet alıyorlar.
Şu anda kartlar tükendiğine göre de tekil oyuncu sayısı ihtiyacından çok daha fazlasını madenciler tüketiyor demektir. (Bu dediğim kısmı umarım anlarsın)
Serbest piyasa mantığı kara borsaya dönüşüyorsa bu serbest piyasa değildir.
Yazık
Ben fırıncı olsam satmazdım gerçi... Esnaflık öldü, vahşi kapitalizm sağolsun.