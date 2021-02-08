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    Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi

    Yarıiletken üreticisi son günlerde kullanıcıları yanıltıcı doğrultuda hazırladığı tanıtım slaytıyla gündemde. Firma bu sefer de Apple’ın yeni yongasına karşı kendi çözümlerini üstün gösterdi.
    08 Şubat 2021, 22:51 (1 hf.)
    3,5b
    1
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi
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    Mavi ekip donanım dünyasında hazırladığı yanıltıcı sunumlarla biliniyor. Bununla birlikte Intel tepki gören yanıltıcı içeriklerini çekinmeden hazırlamaya devam ediyor.

    Intel’in son hedefi Apple oldu. Geçtiğimiz aylarda duyurulan M1 işlemcisine odaklanan firmanın işlemciye karşı kendi çözümlerini üstün göstermek için uyguladığı strateji kullanıcılar ve bağımsız inceleme ekiplerince yanıltıcı bulundu.

    Google Chrome, Office 365 ve Adobe uygulamalarında Core i7-1185G7’nin önde olduğu slaytlar hazırlayan Intel işlemcisinin donanımsal hızlandırma desteği sunduğu Topaz Labs’ın AI testinde yakaladığı avantajı da vurgulamış.

    Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi
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    Oyun testlerinde platform avantajına değinen Intel buraya kadar beklenen ölçüde ilerlemiş. Buna karşın yarı iletken üreticisinin sıkça başvurduğu yanıltıcı stratejisinden vazgeçmediği nokta batarya testi olmuş.

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    Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi
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    Ortadan kaybolan uzun batarya ömürlü Macbook Pro

    Performans testlerinde M1 işlemcili ve 16 GB RAMli MacBook Pro’ya yer veren Intel batarya testlerine geçtiğinde bir anda daha düşük batarya ömrü sunan MacBook Air’e geçerken örnek verdiği yongayı da Core i7-1185G7’den bir tık düşük frekanslarda çalışan Core i7-1185G7 ile değiştirmiş.

    Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi
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    Böylelikle kendi çözümünün Apple M1 ile benzer batarya ömrü sunduğunu iddia eden Intel dizüstü almayı planlayanları yanlış yönlendirecek slaytıyla yine kullanıcıları üzdü.

    Intel öncesinde AMD'nin eski işlemcilerine fark atmayı da başarmıştı

    Hatırlayacağınız üzere Intel geçtiğimiz günlerde de AMD'nin hali hazırda inceleme ekiplerince testleri de yayınlanan ve önümüzdeki ay satışa sunulacak işlemcileri yerine duyurulalı 1 yılı geçen eski işlemcileriyle kendi güncel yongalarını kıyaslayarak önde olduğunu iddia etmişti.

    Ayrıca Bkz. "Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi"

    Son olarak Intel'in tanıtım slaytlarında Apple'ın M1 yongasına karşı bu denli agresif bir tavır sergilemesi mavi ekibin Apple'ın çözümünü kendisi için ciddi bir tehdit olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor.



    Kaynakça https://www.engadget.com/intel-benchmarks-vs-apple-m1-chip-233650560.html?guccounter=1 https://www.macrumors.com/2021/02/06/intel-11th-gen-vs-apple-m1-chip-benchmarks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İntel hala 20 yıl öncesindeyiz sanıyor galiba
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bundan tam 3 yıl önceleriydi. 1.nesil Ryzen ler çıkmamış intel i7 7700K yı 375$ dan 4 çekirdekli olarak yeni piyasaya yeni anakartla sunmuştu. O zamanlar bol bol "bundan daha fazla performansa kullanıcıların ihtiyacı yok, artık performansı düşürmeden enerji verimliliğine odaklanacağız." diyorlardı. Ne oldu intel! Yediğin yemeklermi boğazında kaldı yoksa attığın kazıklarmı döndü sana battı..?
    Bundan tam 3 yıl önceleriydi. 1.nesil Ryzen ler çıkmamış intel i7 7700K yı 375$ dan 4 çekirdekli olarak yeni piyasaya yeni anakartla sunmuştu. O zamanlar bol bo...
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    X Xloud 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple'ın lansmanda en çok satan pc ile işlemcisini kıyaslaması gibi bişey olmuş. En çol satan dediği 4000 liralık i3lü çöpler
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bjkyener 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fan boy intel

    işlemcinin üzerine fan koyarak performans sunduğunu zannediyor

    adam fansız .... koymuş ki intelin

    intel mobil pazarı kaybedeceğinden dolayı cevap veriyor

    telefon işlemcileri intelle dalga geçiyor
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman ne diye yönetim kurulu alarm verip CEO değiştirdi? M2 gelince göreceğim. Apple daha ilk adımını attı.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Relative, neye göre relative?
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp Intel maksimal çerçöplük yolunda emin adımlarla ilerliyor, çok güzel.

    Hile hurdaya başvurmaları güzel bir gösterge.
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    viper17 (A ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Core i7-1185G7’den bir tık düşük frekanslarda çalışan Core i7-1185G7 ile değiştirmiş.

    Baya değişiklik yapmış ya
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ne kadar konu ortada olursa olsun intel cpular yurtdışında vs daha fazla satılacak gibime geliyor. pazarda lider konunda olduklarından ismin avantajıyla satışlarına devam edeceklerdir. aylar sonra gene intel rekor kırdı şu kadar milyon milyar dolar kar yaptı gibi haberler olacaktır.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıkmış bir de oyun testi yapmış yaaaa
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İntel aynı chp gibi. Bolca propaganda, sıfır iş
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    damn2u (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tutmayın küçük enişteyi. Bu aralar herkesi geçiyor, yersen.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim yerli sistem üreticileri adam olsa da Ryzenli sistemleride ürün yelpazelerine koysalar.
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