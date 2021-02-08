Intel bu sefer de Apple M1’e karşı kendi işlemcisini önde gösterdi

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Mavi ekip donanım dünyasında hazırladığı yanıltıcı sunumlarla biliniyor. Bununla birlikte Intel tepki gören yanıltıcı içeriklerini çekinmeden hazırlamaya devam ediyor.

Intel’in son hedefi Apple oldu. Geçtiğimiz aylarda duyurulan M1 işlemcisine odaklanan firmanın işlemciye karşı kendi çözümlerini üstün göstermek için uyguladığı strateji kullanıcılar ve bağımsız inceleme ekiplerince yanıltıcı bulundu.

Google Chrome, Office 365 ve Adobe uygulamalarında Core i7-1185G7’nin önde olduğu slaytlar hazırlayan Intel işlemcisinin donanımsal hızlandırma desteği sunduğu Topaz Labs’ın AI testinde yakaladığı avantajı da vurgulamış.

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Oyun testlerinde platform avantajına değinen Intel buraya kadar beklenen ölçüde ilerlemiş. Buna karşın yarı iletken üreticisinin sıkça başvurduğu yanıltıcı stratejisinden vazgeçmediği nokta batarya testi olmuş.

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Ortadan kaybolan uzun batarya ömürlü Macbook Pro

Performans testlerinde M1 işlemcili ve 16 GB RAMli MacBook Pro’ya yer veren Intel batarya testlerine geçtiğinde bir anda daha düşük batarya ömrü sunan MacBook Air’e geçerken örnek verdiği yongayı da Core i7-1185G7’den bir tık düşük frekanslarda çalışan Core i7-1185G7 ile değiştirmiş.

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Böylelikle kendi çözümünün Apple M1 ile benzer batarya ömrü sunduğunu iddia eden Intel dizüstü almayı planlayanları yanlış yönlendirecek slaytıyla yine kullanıcıları üzdü.

Intel öncesinde AMD'nin eski işlemcilerine fark atmayı da başarmıştı

Hatırlayacağınız üzere Intel geçtiğimiz günlerde de AMD'nin hali hazırda inceleme ekiplerince testleri de yayınlanan ve önümüzdeki ay satışa sunulacak işlemcileri yerine duyurulalı 1 yılı geçen eski işlemcileriyle kendi güncel yongalarını kıyaslayarak önde olduğunu iddia etmişti.

Ayrıca Bkz. "Intel, AMD’nin eskileriyle kendi yeni işlemcilerini kıyaslayarak önde olduğunu gösterdi"

Son olarak Intel'in tanıtım slaytlarında Apple'ın M1 yongasına karşı bu denli agresif bir tavır sergilemesi mavi ekibin Apple'ın çözümünü kendisi için ciddi bir tehdit olarak gördüğü şeklinde yorumlanıyor.

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