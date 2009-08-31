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P55 yonga setli ASRock P55 Deluxe LGA775 soğutucuları da destekliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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P55 yonga setli ASRock P55 Deluxe LGA775 soğutucuları da destekliyor
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Dikkatli bakıldığı takdirde LGA775 soğutucular için konumlandırılan ekstra delikler görülebilir.

Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 ve Core i7 işlemcileri için P55 yonga setli yeni nesil anakartlarını pazara sunmaya hazırlanan isimlerden birisi de ASRock. Farklı fiyat segmentleri için çok sayıda yeni model üzerinde çalışan firmanın üzerinde durduğu çözümlerden birisi de P55 Deluxe. Hem tasarım özellikleri hem de teknik detaylarıyla dikkat çekmesi beklenen P55 Deluxe'ü, P55 yonga setli diğer anakartlardan ayıran önemli bir fark bulunuyor zira anakart P55 yonga setli bazı yeni EVGA modellerinde olması beklendiği gibi Core 2 işlemci ailesi için hazırlanan LGA775 soğutucuların kullanımına olanak tanıyacak.

P55 Deluxe modelinde ASRock, işlemci soket etrafında LGA1156 soğutucularına ek olarak LGA775 soğutucuların kullanımına olanak tanıyacak ek soğutucu deliklerine de yer vermiş. Bu açıdan pazara giriş yapacak çok az sayıdaki modelden birisi olması beklenen ASRock P55 Deluxe, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerinin tamamıyla kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 kullanımına olanak tanıyan ve katı kapasitörlerle donatılan pasif soğutmalı anakart aynı zamanda çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X ve Nvidia SLI teknolojilerine de destek veriyor.

Yine P55 yonga setini temel alan diğer pek çok anakarttan farklı olarak SATA-III desteği için özel bir PCIe x1 kart ile geleceği belirtilen ASRock P55 Deluxe'un Eylül ayında lanse edilmesi bekleniyor.


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Ezio Auditoré 9 yıl
DDR3 2600 mu yazıyo yoksa ben mi yanlıs gordum?
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showstopper41 9 yıl
Soğutucu tabanının yeterli olması durumunda bu tür anakartlar ile yeni soğutucu alma masrafı ortadan kalmış olacak. LGA1156 duyurulduğundan beri ilk defa bu kadar mantıklı bir iş yapılmış oldu.
AM2+/AM3 ve LGA775 desteği veren soğutucularn tabanı zaten LGA775 işlemcinin yüzeyinden biraz büyük oluyordu (AMD nin 940 pin olmasından dolayı sanırım).

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Themat34 9 yıl
en azından bu geçişte işlemci soğutucumuzu güncellemicez... diğer anakart üreticilerinin de bu yapıyı kullanmalarının sebebi ne olabilir acaba:/
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sybertecno 9 yıl
güzel güzel. 2,5 sene sonra alırım artık :D
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CaSsErDoDo 9 yıl
kafa gitti bir an için diyorum 775 işlemcilerinidemi destekliyomuş ne oluyo dedim:D
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exeter 9 yıl
Valla kart üzerindeki iddaa fecii... ddr3 2600mhz :)
kartın alt sogutucusu disinda tek eksigi wireless.. sogutucu daha duzgun olsa wireless ekide olsa 10 numara kart..
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Hobar 9 yıl
bunu bütün markaların yapması gerekiyor ama sadece evga ve asrockda gördüm. intel soğutucu deliklerini eski yerine açsa hiçbir problem olmayacak ve insanlar eski kaliteli soğutucularını kullanmaya devam edebileceklerdi. fakat intel kullanıcıların menfaatini fazlasıyla göz önünde bulunduran bir şirket olduğu için bundan kaçınmış.
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