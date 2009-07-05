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Packard Bell imedia serisi kompakt boyutlu yeni masaüstü PC'lerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Packard Bell imedia serisi kompakt boyutlu yeni masaüstü PC'lerini kullanıma sunuyor
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Acer'ın bir iştiraki olarak yoluna devam bilgisayar üreticisi Packard Bell, okula dönüş dönemi öncesinde masaüstü bilgisayar serisini yeni modeller ile güncelliyor. Firmanın imedia serisi altında hazırladığı yeni modelleri, kompakt boyutlardaki tasarım anlayışıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Standart bir masaüstü sisteme göre %60 daha küçük olduğu belirtilen bilgisayarlar, modeline göre Intel'in Core 2 Quad veya AMD'nin Phenom II X4 serisi dört çekirdek işlemcilerinden güç alıyorlar.

8GB'a kadar bellek ve 1TB'a kadar depolama çözümü sunan bilgisayarlarda ekran kartı olarak entegre bir çözüm veya Nvidia GeForce GT 230 tercihe edilebiliyor. Optik sürücü olarak DVD veya Blu-ray ile donatılabilecek imedia serisi yeni PC'lerde ayrıca çoklu formatlı kart okuyucusu, opsiyonel olarak WiFi ve DVB TV alıcısı gibi özelliklere de yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista Home Premium ile gelecek sistemler yurt dışında 299£ seviyesinden başlıyor.


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selcuksert38 10 yıl
boyutuna gore ozellıklerı ve fıyatı gayet uygun gıbı.be bu markanın 500gb lık harıcı harddıskını almıstım.gayet memnunum yaklaşık 2 sene oldu ve hıcbı zaman benı uzmedı :)
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