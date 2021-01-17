Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi

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Üst segment Ampere kartların ardından Nvidia bir yandan giriş segment modellerinin hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da üst segmentte rekabet koşullarına uygun seçenekler planlıyor.

Palit’in EEC’ye yaptığı başvuru Nvidia’nın yeni kartlarını gün yüzüne çıkardı. RTX 3080 Ti, RTX 3060 ve RTX 3050 Ti için yapılan başvurular yeni modellerin habercisi olabilir.

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Defalarca iptal ve erteleme haberleri gündeme gelse de henüz net bir duyuru tarihi belirlenmiş değil. Nvidia İlk olarak Şubatın ikinci yarısına zamanlanan RTX 3080 Ti planlarını iddialara göre bekleme durumuna almış. Tam tersine iptal edilen 20 GB VRAMli RTX 3080 içinse bir tarih bile belirlendiği konuşuluyor.

Stok sıkıntısının beraberinde getirdiği plan değişiklikleri

Nvidia’nın RTX 3080 Ti’ı bekleme konumuna alması piyasadaki koşullarla yakından ilgili olabilir. Kartın rakibi olacak RX 6000 serisinin teoride satışa sunulmasına karşın pratikte bulunmamasının firmayı böyle bir karara ittiği düşünülüyor.

Diğer taraftan listede yer alan RTX 3050 Ti ve RTX 3060 hakkında belirsizlik söz konusu. RTX 3060’ın GPU’sunu bile son birkaç gün içerisinde GA106-400’den GA106-300’e değiştiren firma bu açıdan 6 GB VRAMli bir RTX 3060 planlıyor olabileceği gibi RTX 3050 Ti’i RTX 3060 serisinin içerisine dahil edebilir de.

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Son olarak Nvidia’nın en çok satış yaptığı XX60 modelleri şimdiye kadar birden fazla seçenekle karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde farklı RTX 3060 çözümlerinin duyurulması olası.

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