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    Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi

    Nvidia’nın sık sık planda değişiklikle gündeme gelen RTX 3080 Ti çözümü bu sefer de Palit’in EEC’ye yaptığı başvuruda ortaya çıktı. Görünüşe göre modelin yanı sıra birkaç kart daha yolda.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi
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    Üst segment Ampere kartların ardından Nvidia bir yandan giriş segment modellerinin hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da üst segmentte rekabet koşullarına uygun seçenekler planlıyor.

    Palit’in EEC’ye yaptığı başvuru Nvidia’nın yeni kartlarını gün yüzüne çıkardı. RTX 3080 Ti, RTX 3060 ve RTX 3050 Ti için yapılan başvurular yeni modellerin habercisi olabilir.

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    Defalarca iptal ve erteleme haberleri gündeme gelse de henüz net bir duyuru tarihi belirlenmiş değil. Nvidia İlk olarak Şubatın ikinci yarısına zamanlanan RTX 3080 Ti planlarını iddialara göre bekleme durumuna almış. Tam tersine iptal edilen 20 GB VRAMli RTX 3080 içinse bir tarih bile belirlendiği konuşuluyor.

    Stok sıkıntısının beraberinde getirdiği plan değişiklikleri

    Nvidia’nın RTX 3080 Ti’ı bekleme konumuna alması piyasadaki koşullarla yakından ilgili olabilir. Kartın rakibi olacak RX 6000 serisinin teoride satışa sunulmasına karşın pratikte bulunmamasının firmayı böyle bir karara ittiği düşünülüyor.

    Diğer taraftan listede yer alan RTX 3050 Ti ve RTX 3060 hakkında belirsizlik söz konusu. RTX 3060’ın GPU’sunu bile son birkaç gün içerisinde GA106-400’den GA106-300’e değiştiren firma bu açıdan 6 GB VRAMli bir RTX 3060 planlıyor olabileceği gibi RTX 3050 Ti’i RTX 3060 serisinin içerisine dahil edebilir de.

    Ayrıca Bkz. "İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu"

    Son olarak Nvidia’nın en çok satış yaptığı XX60 modelleri şimdiye kadar birden fazla seçenekle karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde farklı RTX 3060 çözümlerinin duyurulması olası.



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    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    4 saat önce
    trustrank

    wqe

    18 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    1 gün önce
    Xandive

    damn

    1 gün önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia minerlar için ayrı kart çıkarsında kurtulalım. Hem stok yok hem fiyatlar iyice artacak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 12 dk. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Çıkartsın çıkartmasına da önce piyasada halihazırda kart bekleyen müşterisini beslensin biraz ardından çıkartsın o mining kartlarını.
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