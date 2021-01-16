İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu

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GPU devinin RTX Ampere ile birlikte üst segmentte TGP artışına gitmesi nedeniyle güncel kompakt kart arayanların tek seçeneği Turing seçenekleriydi.

CES 2021’de detaylandırılan RTX 3060 12 GB’ın ardından firmanın iş ortaklarından özelleşmiş tasarım kartlar da gelmeye başladı. Bununla birlikte en dikkat çeken çözümler sff kasalara dahi sığabilecek modeller oldu.

2 ya da 3 fanlı soğutucuya sahip RTX 3060’ların aksine daha düşük hacime sahip bir soğutucu blokla desteklenen modeller bu açıdan stok frekanslarla ya da minimal düzeyde hız aşırtmalı şekilde sunulmuş.

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MSI RTX 3060 AERO ITX

MSI’ın RTX 3060 AERO ITX çözümleri OC ve stok frekanslı olmak üzere 2 seçenekten oluşurken firma güç konnektörü bilgisini paylaşmasa da 1x8-pin kullanıldığını söyleyebiliriz.

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Palit RTX 3060 StormX

Palit RTX 3060 Dual’ın yanına konumlandırdığı StormX’te referans frekansları tercih ederken 1x8-pinlik güç konnektörüneyer vermiş. Tek fanla serinletilen kart görüntü çıkışları başlığında da 3xDP ve 1xHDMI arayüzlerini taşıyor.

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Gainward RTX 3060 Pegasus

Son olarak Gainward’ın CES 2021 etkinliğinde tanıttığı Pegasus RTX 3060’te 1320-1777 MHz’lik GPU frekansı aralığı belirlenirken VRAM ünitesi stok kartta olduğu gibi 15 Gbps’te görev yapıyor.

https://videocardz.com/newz/first-mini-itx-geforce-rx-30-graphics-cards-are-here

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