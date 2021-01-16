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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu

    CES 2021 etkinliğinde RTX 3060’ı detaylandıran Nvidia’nın ardından iş ortaklarından özelleşmiş tasarım modeller gelmeye başladı. Kompakt form faktörüne sahip kartlar tanıtıldı.
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    Metehan Göktaş
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    İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu
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    GPU devinin RTX Ampere ile birlikte üst segmentte TGP artışına gitmesi nedeniyle güncel kompakt kart arayanların tek seçeneği Turing seçenekleriydi.

    CES 2021’de detaylandırılan RTX 3060 12 GB’ın ardından firmanın iş ortaklarından özelleşmiş tasarım kartlar da gelmeye başladı. Bununla birlikte en dikkat çeken çözümler sff kasalara dahi sığabilecek modeller oldu.

    2 ya da 3 fanlı soğutucuya sahip RTX 3060’ların aksine daha düşük hacime sahip bir soğutucu blokla desteklenen modeller bu açıdan stok frekanslarla ya da minimal düzeyde hız aşırtmalı şekilde sunulmuş.

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    MSI RTX 3060 AERO ITX

    MSI’ın RTX 3060 AERO ITX çözümleri OC ve stok frekanslı olmak üzere 2 seçenekten oluşurken firma güç konnektörü bilgisini paylaşmasa da 1x8-pin kullanıldığını söyleyebiliriz.

    İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu
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    Palit RTX 3060 StormX

    Palit RTX 3060 Dual’ın yanına konumlandırdığı StormX’te referans frekansları tercih ederken 1x8-pinlik güç konnektörüneyer vermiş. Tek fanla serinletilen kart görüntü çıkışları başlığında da 3xDP ve 1xHDMI arayüzlerini taşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir"

    İlk Mini-ITX RTX 3000 kartlar duyuruldu
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    Gainward RTX 3060 Pegasus

    Son olarak Gainward’ın CES 2021 etkinliğinde tanıttığı Pegasus RTX 3060’te 1320-1777 MHz’lik GPU frekansı aralığı belirlenirken VRAM ünitesi stok kartta olduğu gibi 15 Gbps’te görev yapıyor.



    https://videocardz.com/newz/first-mini-itx-geforce-rx-30-graphics-cards-are-here Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    6 dakika önce
    Xandive

    damn

    13 dakika önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    8 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    8 saat önce
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