Ekran kartı üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Palit, özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modellerinde olduğu gibi 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, referans tasarımından farklı olarak DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte DisplayPort'a da sahip.

Palit'den yapılan açıklamaya göre çift fan soğutucu ile kart, referans tasarımlı modellere göre 12 dereceye kadar daha serin ve 4 db daha sessiz çalışıyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen kartın, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.