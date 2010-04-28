Ekran kartı üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Palit, özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modellerinde olduğu gibi 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, referans tasarımından farklı olarak DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte DisplayPort'a da sahip.
Palit'den yapılan açıklamaya göre çift fan soğutucu ile kart, referans tasarımlı modellere göre 12 dereceye kadar daha serin ve 4 db daha sessiz çalışıyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen kartın, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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ve eyer kasa içi havalandırma iyi ise hiç bir sorun yaşamazsınız bence benim kasada ekstıradan 5 tane fan var sapphire toxic var 5850 tam yuk altında 775 Mhz çekirdekle 62C aşmıyor evet güç kaynagından daha fazla sıcak hava cıkıyor ama içerde sıcak hava kalmadıgı için 45c maksimum kasa içi sıcaklık oluyor ama bu kartın alınmasında en buyuk engel yinede fiyatı olucaktır 700tl olursa kart satabilir elektirk tuketımı için yapılacak birsey yok gulu seven dikenine katlanır D
Ya cidden nedir o kurbağa
Fanlar sıcak havaya kasanın tabanına doğru atıyor ve bazı kasalarda psu yukarı bakıyor ve fanı ile yukardan gelen sıcak hava dalgasını çeker yani psu yu sıcak hava ile soğutursunuz her neyse bu durum gözönüne alınırsa yada psu fanı aşşa bakıyorsa sorun yok
bu kart sessiz ve serin çalışır emini ama blok alacak adamın hali başka
Referans tasarım için 4db daha sessiz bu cift fanlı model, yani tek fanlı referans tasarım için.
Fiyatı Palit kartların genelde iyi olur,fanlarda sağlam ve iyi görünüyor.
Haber için teşekkürler --> @fx57
Palit'in özel tasarım kartları ısıyı dışarı atacak şekilde tasarlanmış olarak satılıyor bildiğim kadarıyla (gtx 260 kullanıyorum ve gayet de güzel bir tasarıma sahip).