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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palit özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor
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Ekran kartı üretiminde sektör devi isimlerden biri olan Palit, özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, çift fanlı özel soğutucusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 470 modellerinde olduğu gibi 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, referans tasarımından farklı olarak DVI ve HDMI konnektörleriyle birlikte DisplayPort'a da sahip.

Palit'den yapılan açıklamaya göre çift fan soğutucu ile kart, referans tasarımlı modellere göre 12 dereceye kadar daha serin ve 4 db daha sessiz çalışıyor. Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen kartın, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Palit özel tasarımlı GeForce GTX 470 modelini pazara sunuyor
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UzmaN345 9 yıl
Kasa içine vermesi daha iyidir 95c sadece ekran kartından atılsa karta daha çok zarar verir tabiki kasa içi artış fazla olacaktır ama ekran kartı daha serin çalısacak
ve eyer kasa içi havalandırma iyi ise hiç bir sorun yaşamazsınız bence benim kasada ekstıradan 5 tane fan var sapphire toxic var 5850 tam yuk altında 775 Mhz çekirdekle 62C aşmıyor evet güç kaynagından daha fazla sıcak hava cıkıyor ama içerde sıcak hava kalmadıgı için 45c maksimum kasa içi sıcaklık oluyor ama bu kartın alınmasında en buyuk engel yinede fiyatı olucaktır 700tl olursa kart satabilir elektirk tuketımı için yapılacak birsey yok gulu seven dikenine katlanır D
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Black_Mamba24 9 yıl
palit.biz/... buraya bakarsanız eger bu kartda mini hdmi yok + displayport eklenmiş bide...
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2kol3bacak 9 yıl
Gt400 mimarisine en az çift fan yakışacak bu gidişle. GTX480e parası yeten karttaki olağan ısınmadan şikayetçi olacak; parası olmayıp da GTX470 alanlar hız aşırtmayla (GTX480'e ulaşma ihtirası evet
) ortaya çıkan ısıyla uğraşacaklar. Bu nVidia yakında fan üreticileriyle kanka olur, zaten pahalı olan ürünleri daha da pahalıya alan TC vatandaşları da üfleyerek çalıştırırlar bilgisayarları...
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alpa07 9 yıl
palit uzak dursun abi şu kurbağayı şirketten kovsun ozmn alırım ::D:D:D:D:DD
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yasar_lives 9 yıl
GTX 480 95~98 derece Yumurta pişmiş... GTX 470 özel soğutucu Buzdolabı benzenmiş
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Melih Vayvalak 9 yıl

alpa07

palit uzak dursun abi şu kurbağayı şirketten kovsun ozmn alırım ::D:D:D:D:DD


Ya cidden nedir o kurbağa

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Batuist 9 yıl
tek bir GPU için mi o kocakoca fanlar
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StreamRolleR 9 yıl
şimdik kart güzelde önemli bir sorunu var;
Fanlar sıcak havaya kasanın tabanına doğru atıyor ve bazı kasalarda psu yukarı bakıyor ve fanı ile yukardan gelen sıcak hava dalgasını çeker yani psu yu sıcak hava ile soğutursunuz
her neyse bu durum gözönüne alınırsa yada psu fanı aşşa bakıyorsa sorun yok
bu kart sessiz ve serin çalışır emini ama blok alacak adamın hali başka
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KaraMaraT 9 yıl
fiyatı yüksek tutulmazsa,iyi bir kart
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Melih Vayvalak 9 yıl
Fiyatı da makul düzeylere inerse cok iyi olur, zira kartın tasarımı da sogutması da referans modele göre daha iyi.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
işte bu kart alınır
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IgorStravinsky 9 yıl
12 derece azaltması güzel olmuş. En azından kullanılabilirlik artar. Fakat 4 db azalması tek fan için mi yoksa çift fan için mi ?
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HiqhWoltage 9 yıl

Tolga*

12 derece azaltması güzel olmuş. En azından kullanılabilirlik artar. Fakat 4 db azalması tek fan için mi yoksa çift fan için mi ?

Referans tasarım için 4db daha sessiz bu cift fanlı model, yani tek fanlı referans tasarım için.
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tevvez 9 yıl
ARKADAŞIM MERHABA BENİM BİR SAMSUNG LE46M87 117CM LCD TV VAR. EKRANDA BİR SIKINTI VAR BU KONUYLA İLGİLİ BANA YARDIMCI OLACAK LİNK SERVİS VARSA MEMNUN OLURUM.
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HiqhWoltage 9 yıl
12 derece daha serin 4db daha sessiz,ama sıcak havayı kasa içine veriyor.Kasa soğutması cok iyi olmayanlar için iyi bir fikir sayılmaz bana göre böyle kasa içine sıcak havayı bırakan kartlar ancak yinede gtx470 için iyi bir çözüm.
Fiyatı Palit kartların genelde iyi olur,fanlarda sağlam ve iyi görünüyor.
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DhanTE 9 yıl
Bu fan sistemi ile'de gayet alınabilirlik kazanmış olur, çünki bu karta hava soğutma olrak en ideal fan sistemi en başında bu olabilirdi.


Haber için teşekkürler --> @fx57
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dead space 9 yıl

HiqhWoltage

12 derece daha serin 4db daha sessiz,ama sıcak havayı kasa içine veriyor.Kasa soğutması cok iyi olmayanlar için iyi bir fikir sayılmaz bana göre böyle kasa içine sıcak havayı bırakan kartlar ancak yinede gtx470 için iyi bir çözüm.
Fiyatı Palit kartların genelde iyi olur,fanlarda sağlam ve iyi görünüyor.

Palit'in özel tasarım kartları ısıyı dışarı atacak şekilde tasarlanmış olarak satılıyor bildiğim kadarıyla (gtx 260 kullanıyorum ve gayet de güzel bir tasarıma sahip).
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