Nvidia, CUDA platformuna RISC-V desteği getirdi

CUDA için RISC-V zamanı
Elbette RISC-V’nin yakın zamanda hiper ölçekli veri merkezlerinde x86’nın yerini alması beklenmiyor ancak Nvidia’nın Jetson modülleri gibi uç cihazlarda RISC-V ile CUDA'nın birlikte kullanılabileceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu da özellikle gömülü sistemler ve özelleştirilmiş işlemciler üzerinde çalışan geliştiriciler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
Çin detayı
Duyurunun bir başka önemli boyutu ise Nvidia’nın özgün CUDA yığını ile açık kaynaklı RISC-V mimarisini bir araya getirmesi. Çin’de RISC-V’ye yönelik artan ilgi göz önüne alındığında bu adımın önemi artıyor. Özellikle GB200 ve GB300 gibi amiral gemisi donanımlarını Çin’e ihraç edemeyen Nvidia, bu boşluğu RISC-V destekli çözümlerle doldurarak CUDA ekosistemini canlı tutabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: