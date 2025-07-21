Nvidia, CUDA platformuna RISC-V desteği getirdi

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Tam Boyutta Gör Nvidia, 2025 RISC-V Summit kapsamında yaptığı duyuruyla CUDA yazılım platformunun artık RISC-V mimarili işlemcilerle uyumlu hale geldiğini açıkladı. Çin’de düzenlenen etkinlikte Nvidia Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Frans Sijsterman tarafından yapılan sunumda CUDA bileşenlerinin artık RISC-V'de nasıl çalışacağı özetlendi.

CUDA için RISC-V zamanı

Tam Boyutta Gör Geleneksel olarak x86 ve Arm tabanlı işlemciler üzerine kurulu CUDA platformu, artık RISC-V ISA ile de çalışabilecek. Sunumda gösterilen mimari şemada GPU paralel işlemleri yürütürken RISC-V tabanlı CPU'ların CUDA sistem sürücülerini, uygulama mantığını ve işletim sistemini yönettiği bir yapı öne çıktı. Ayrıca veri hareketliliği ve ağ görevleri için DPU'ların yer aldığı bu yapı, Nvidia'nın heterojen bilgi işlem vizyonuna da uyuyor. Bu sistem mimarisi, RISC-V işlemcilerin GPU'larla birlikte entegre çalışabileceği yeni nesil AI ve HPC çözümlerine işaret ediyor.

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Elbette RISC-V’nin yakın zamanda hiper ölçekli veri merkezlerinde x86’nın yerini alması beklenmiyor ancak Nvidia’nın Jetson modülleri gibi uç cihazlarda RISC-V ile CUDA'nın birlikte kullanılabileceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu da özellikle gömülü sistemler ve özelleştirilmiş işlemciler üzerinde çalışan geliştiriciler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Çin detayı

Duyurunun bir başka önemli boyutu ise Nvidia’nın özgün CUDA yığını ile açık kaynaklı RISC-V mimarisini bir araya getirmesi. Çin’de RISC-V’ye yönelik artan ilgi göz önüne alındığında bu adımın önemi artıyor. Özellikle GB200 ve GB300 gibi amiral gemisi donanımlarını Çin’e ihraç edemeyen Nvidia, bu boşluğu RISC-V destekli çözümlerle doldurarak CUDA ekosistemini canlı tutabilir.

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