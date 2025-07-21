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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Çin'de satıştan kaldırılan ve ambargo kapsamına alınan Nvidia H20 hızlandırıcısı için beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Son gelişmelere göre Nvidia, H20 modelinin üretimini yeniden başlatmayı düşünmüyor. TSMC tarafından H20'ye ayrılan üretim hatları ise artık başka çip projelerine ayrıldı.

Nvidia H20 üretimi askıda

Kaçıranlar için H20 modeli, Hopper mimarisine dayanan ancak kısıtlanmış özelliklere sahip bir hızlandırıcı olarak Çin pazarına özel geliştirilmişti. Ancak kısa sürede ambargo kapsamına alındı ve hızlandırıcı için belirsizlik devam ediyordu. Son gelişmeler ise, H20 üretiminin kesildiğini gösteriyor.

Şu an için Nvidia, Blackwell tabanlı daha güçlü GPU'ları ise ABD kısıtlamaları nedeniyle Çin dışında kalan pazarlara yönlendirmeye devam ediyor. Şirketin ayrıca Çin için Blackwell tabanlı yeni bir hızlandırıcı üzerinde çalıştığını da söyleyelim. Öte yandan Nvidia'nın H20 stokları arasında hem paketlenmiş hazır ürünlerin hem de üretimi tamamlanmamış "wafer" aşamasındaki çiplerin bulunduğu gündemde. Ancak bu ürünlerin ne ölçüde kullanılabileceği belirsiz.

Üretim dışı kalmasına rağmen Nvidia’nın bazı H20 siparişlerini mevcut envanterle karşılama ihtimali halen masada. Bir diğer gelişme ise yeni hızlandırıcılar için gerekli bellek çiplerinde yaşanan gecikme. SK hynix’in yüksek performanslı bellek tedariğinde sorun yaşayabileceğini Nvidia'ya bildirdiği, bu nedenle yeni nesil modellerin sekteye uğrayabileceği belirtiliyor.

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Nvidia şu anda finansal sonuç açıklama dönemi öncesi sessizliğe geçmiş durumda. Ancak yatırımcıların odağında Çin'e satışların yeniden başlayıp başlamayacağı, üretim kısıtlamalarının nasıl aşılacağı ve olası mali etkiler olacak.

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Nvidia’dan H20 için geri adım: TSMC hatları değişti

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