Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD karıştı: Nvidia H20 Çin’e verilsin mi verilmesin mi?

    ABD tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin’e satışı yasaklanan Nvidia H20 hızlandırıcısı için Nvidia harekete geçti. Yasak kararı iptal edilebilir.         

    Nvidia H20
    Nvidia’nın Hopper mimarisi tarafındaki en güçlü Çin odaklı hızlandırıcısı olan H20, bir süre ülkede satışta kaldıktan sonra ambargo kapsamına alınmıştı. Nvidia sonrasında kırpılmış Blackwell tabanlı hızlandırıcılar geliştirse de işin peşini bırakmadı. 

    Nvidia H20 için Çin izni çıkabilir

    ABD ve Çin arasında devam eden gümrük vergileri görüşmeleri esnasında Nvidia hızlandırıcılarının satışı konusunda bir esneklik anlaşması yapıldığı ifade ediliyor. Nvidia patronu Jensen Huang tarafından da dile getirilen bu esneklik sayesinde Nvidia H20 hızlandırıcısının tekrar satışa çıkma ihtimali doğdu. 

    Nvidia resmi olarak ABD makamlarına hızlandırıcının ambargo dışına alınması için başvuru yaptı ve kısa süre içerisinde olumlu cevap verilmesi bekleniyor. Ne var ki hükümetin Çin Komünist Partisi İzleme Komitesi başkanı John Moolenar esnekliğe itiraz eden bir bildiri yayınladı. 

    Moolenar, Nvidia H20 sayesinde DeepSeek gibi Çinli yapay zekâ motorlarının ortaya çıktığını ve bu hızlandırıcının ABD hakimiyeti açısından dezavantaj oluşturacağını dile getirdi. Komite ayrıca başvuru hakkında ABD Ticaret Bakanlığı’ndan daha açıklayıcı bilgi talep ettiklerinin de altını çizdi. 

    Anlaşıldığı kadarıyla Nvidia H20 ambargosu konusunda kısa süre içerisinde olumlu adımlar atılacak. Ne var ki komite başkanının bu gelişmelere karşı bir itiraz hakkının olup olmadığı bilinmiyor ancak varsa işler yeniden karışabilir. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    55 yanakla 60 yanak arasındaki fark rinoclenil kullananlar yorumları vantilatör neden çalışmaz astra j kasa düz çizgi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum