ABD karıştı: Nvidia H20 Çin’e verilsin mi verilmesin mi?

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Nvidia’nın Hopper mimarisi tarafındaki en güçlü Çin odaklı hızlandırıcısı olan H20, bir süre ülkede satışta kaldıktan sonra ambargo kapsamına alınmıştı. Nvidia sonrasında kırpılmış Blackwell tabanlı hızlandırıcılar geliştirse de işin peşini bırakmadı.

Nvidia H20 için Çin izni çıkabilir

ABD ve Çin arasında devam eden gümrük vergileri görüşmeleri esnasında Nvidia hızlandırıcılarının satışı konusunda bir esneklik anlaşması yapıldığı ifade ediliyor. Nvidia patronu Jensen Huang tarafından da dile getirilen bu esneklik sayesinde Nvidia H20 hızlandırıcısının tekrar satışa çıkma ihtimali doğdu.

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Nvidia resmi olarak ABD makamlarına hızlandırıcının ambargo dışına alınması için başvuru yaptı ve kısa süre içerisinde olumlu cevap verilmesi bekleniyor. Ne var ki hükümetin Çin Komünist Partisi İzleme Komitesi başkanı John Moolenar esnekliğe itiraz eden bir bildiri yayınladı.

Moolenar, Nvidia H20 sayesinde DeepSeek gibi Çinli yapay zekâ motorlarının ortaya çıktığını ve bu hızlandırıcının ABD hakimiyeti açısından dezavantaj oluşturacağını dile getirdi. Komite ayrıca başvuru hakkında ABD Ticaret Bakanlığı’ndan daha açıklayıcı bilgi talep ettiklerinin de altını çizdi.

Anlaşıldığı kadarıyla Nvidia H20 ambargosu konusunda kısa süre içerisinde olumlu adımlar atılacak. Ne var ki komite başkanının bu gelişmelere karşı bir itiraz hakkının olup olmadığı bilinmiyor ancak varsa işler yeniden karışabilir.



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