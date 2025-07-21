GeForce RTX 5090 mobil 250W'a çıkartıldı: İşte sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Nvidia tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan RTX 5090, yeni testler ve rekor denemeri ile sahne almaya devam ediyor. Son olarak amiral gemisi ekran kartının dizüstü sürümü, standart güç değerlerinin büyük oranda üzerine çıkartıldı. Peki AAA oyunlarda daha fazla güç neler sunuyor? İşte sonuçlar

RTX 5090 mobil 250W'a çıktı

Kaçıranlar için GeForce RTX 5090 mobil, varsayılan olarak 175W TGP (Toplam Grafik Gücü) ile sınırlı. Ancak bu sınır, bazı teknik müdahalelerle aşılabiliyor. “Shunt mod” olarak bilinen bu yöntem, GPU’nun güç tüketimini olduğundan daha az algılamasını sağlayan direnç değişimiyle uygulanıyor. Bu sayede kart, yazılımsal kısıtlamaları aşıp daha fazla güç tüketebiliyor.

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Yapılan testlerde ise RTX 5090 mobil 250W'lık bir değere kadar ulaşabildi. Bu özel deneme, Intel Arrow Lake-HX işlemcili Eluktronics Hydroc 16 G2 modeli üzerinde gerçekleştirildi. Ayrıca BIOS modifikasyonları için Prema Mod kullanıldı. Elde edilen sonuçlara gelirsek, kartın 250W'lık sürümü, standart 175W'lık modele kıyasla %20 orenında performans artışı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Black Myth: Wukong testinde performans %23,3 oranında artarken, Cyberpunk 2077 %21,7’lik bir sıçrama sundu. Steel Nomad’ta bu fark %41’in üzerine çıkarken, Witcher 3, Hogwarts Legacy ve Rainbow Six Siege gibi yapımlarda da çift haneli oranlara ulaşıldı. En düşük artış ise %3,86 ile Tomb Raider'da yaşanıyor.

GizmoSlipTech, bu performans artışının yalnızca güç limitini artırmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda voltaj eğrisinin (voltage curve) de yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, 250W’a çıkılsa bile performans farkı minimumda kalıyor.

Nvidia’nın yüksek güçlü dizüstü ekran kartları konusunda daha muhafazakâr davrandığı biliniyor. Ancak bu testler, RTX 5090 gibi GPU’ların mevcut yapılandırmalar altında potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını ortaya koyuyor. Eğer üreticiler ve Nvidia bu sınırları esnetmeye istekli olursa, gelecekte mobil ekran kartlarında masaüstü sınıfı performansın daha ulaşılabilir hale gelmesi muhtemel.

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GeForce RTX 5090 mobil 250W'a çıkartıldı: İşte sonuçlar

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