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Palm'den webOS tabanlı yeni telefon; Pixi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palm'den webOS tabanlı yeni telefon; Pixi
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Pre modeliyle uzun süredir devam eden sessizliğini sonlandıran ve akıllı telefon arenasında yeniden potaya giren Palm, yeni modellerle pazardaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Firma yaptığı resmi açıklamayla Pre modelinden sonra webOS platformunu kullanan Pixi isimli ikinci modelinin kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığını belirtti.

Tasarım özellikleri itibariyle Pre modelini hatırlatan ancak tuş takımı özellikleriyle (Pre modeli kızaklı tasarıma sahipti) Pre modelinden ayrılan Pixi, 320 x 400 piksel çözünürlüğünü destekleyen 2.6-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip. 8GB'lık entegre bellek kapasitesiyle donatılan Pixi, 2 megapiksel çözünürlüğünde LED flash destekli kamerayla geliyor.

Daha yüksek depolama kapasitesi için microSD kart slotuna da sahip olan Palm Pixi, akselometre, GPS, çift bant CDMA2000 ve EvDO Rev A desteğine ek olarak Bluetooth 2.1 gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleri arasında microUSB portu ve 3.5mm kulaklık konnektörü gibi detaylara yer verilen Pixi, 1150 mAh pil kullanıyor.

Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen ve arka kaplaması özel olarak tasarlanmış versiyonları olacak Pixi'nin Sprint'e özel olarak iki yıllık kontrat karşılığında 149.99$'lık fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.

Palm'den webOS tabanlı yeni telefon; Pixi
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